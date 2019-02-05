60 лет неизвестности: 5 фильмов о трагедии группы Дятлова

Хотя с момента гибели туристов группы Игоря Дятлова на Северном Урале прошло уже 60 лет, случившееся до сих пор привлекает внимание общественности. Недавно российская прокуратура вновь взялась за дело о загадочной трагедии.

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По сей день существует множество версий гибели тургруппы (вплоть до самых мистических). Обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами, сход лавины — лишь часть выдвинутых версий происшествия. Инцидент, обстоятельства которого так и не выяснены, в разное время становился основой для сценариев картин — как отечественных, так и зарубежных кинематографистов.

Документальный фильм Discovery

2 февраля, в 60-ю годовщину со дня гибели группы Дятлова, о своем намерении снять фильм объявил телеканал Discovery. Известно, что к его съемкам приступят уже в этом году.

«Discovery снимает полуигровой-полухудожественный фильм. Они должны использовать атрибутику тех лет, которую я им выдал», — цитирует руководителя общественного Фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича ТАСС.

Примечательно, что до этого Discovery уже снимал документальное кино под названием «Перевал Дятлова: гипотеза о Йети». Тогда разгадывать таинственную гибель туристов взялся всемирно известный альпинист Майк Либекки, на счету которого более 50 экстремальных экспедиций.

«Перевал Дятлова» — сериал Ильи Куликова

В начале февраля телеканал ТВ-3 представил тизер восьмисерийного сериала «Перевал Дятлова», сценаристом которого выступил небезызвестный Илья Куликов («Чернобыль: Зона отчуждения», «Полицейский с Рублевки»). В актерский состав войдут Петр Федоров, Мария Луговая, Иван Мулин, Максим Емельянов, Андрей Добровольский, Алексей Кирсанов и другие. Точная дата выхода шоу пока неизвестна.

Известно, что в ходе работы над сериалом Куликову удалось получить доступ к закрытым материалам уголовного дела, заведенного 6 февраля 1959 года, и доследования, проводившегося в 2000-е годы. По словам создателей проекта, зрителям раскроют официальные выводы следствия и расскажут,

что именно заставило группу студентов-лыжников под руководством Игоря Дятлова срочно покинуть палатку и, оставив теплые вещи, в темноте бежать вниз по склону навстречу смерти.

«Для меня это было, как бесконечный кошмарный «день сурка»: раз за разом я проживал с героями их последние дни, бежал по этому склону, замерзал, и все неизменно заканчивалось смертью», — передает слова сценариста «Российская газета».

«Тайна перевала Дятлова», Ренни Харлин

Попытки превратить события 1959 года в художественное произведение происходили и ранее. В 2013 году финско-американский режиссер Ренни Харлин («Крепкий орешек-2», «Изгоняющий дьявола: Начало») представил нашумевший фильм ужасов «Тайна перевала Дятлова» (в американском прокате — «Devil's Pass»).

По сюжету в 2012-м году группа американских студентов, получив грант, отправляется в Уральские горы, следуя тем же роковым маршрутом, что и группа Дятлова, чтобы попытаться восстановить картину и разгадать причину мистической гибели советских туристов.

Хотя автор картины и не ставил целью снять документальное кино, некоторые упрекали его в излишней «фантазийности»:

к трагедии приплели военных, мутировавших чудовищ и даже знаменитый Филадельфийский эксперимент 1943 года, связанный с попыткой военных США телепортировать корабль с командой из 181 человека.

«Перевал Дятлова. Отчислены по случаю смерти», Вера Снегирева

В том же году российская постановщица Вера Снегирева сняла документальный фильм «Перевал Дятлова. Отчислены по случаю смерти». В основу ленты вошли воспоминания исследователей и родственников погибших в страшную ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. В частности, центральной темой картины стала одна из менее популярных версий произошедшего — слухи о том, что над туристами могли проводить испытания некоего секретного оружия.

«Тайна перевала Дятлова», Влад Некрасов

В 1977 году вышел научно-популярный мини-сериал Влада Некрасова «Тайна перевала Дятлова». Впервые зритель увидел на экране документы расследования, включая показания, заключения судмедэкспертов, фотографии, а также дневник туристической группы, который велся вплоть до самого момента трагедии, — что как нельзя лучше помогает понять, что происходило с участниками событий по пути к горе Отортен.