Курсы валют$ 65.57 (-0.004) 74.78 (-0.165)
Москва: -8°C
«Люди полигамны»: Познер поддержал Собчак

Познер высказался о скандале с Собчак, Виторганом и Богомоловым

Журналист Владимир Познер поддержал телеведущую Ксению Собчак в ее недавнем высказывании о несправедливом осуждении женских измен. По его словам, Ксения затронула очень важный вопрос, над которым всем стоит хорошенько подумать.

Журналист Владимир Познер высказался по поводу одной из самых обсуждаемых тем последних недель — скандального треугольника, состоящего из телеведущей Ксении Собчак, ее мужа, актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова, возможного любовника женщины. 84-летний Познер в своем микроблоге задался вопросом, почему публика столь жадно впитывает новости о личной жизни известных людей. По словам журналиста, ни он сам, ни кто-то другой убедительного объяснения этому феномену не нашли.

Познер также вспомнил недавнюю беседу в «одной компании», где обсуждалась драка Виторгана с Богомоловым и последующее интервью Собчак, в котором она посетовала на то, что изменяющего мужчину общество одобряет и считает «мачо», тогда как женщина в точно такой же ситуации становится презираемой. Собчак возмутилась данным неравноправием — и Познер в этом вопросе с ней полностью солидарен.

Реклама

«Думаю, в этом роль сыграла религия. Вот заповедь «Не возжелай жену соседа твоего» — это существует. А вот заповедь «Не возжелай мужа соседки твоей» — этого почему-то не существует. — написал журналист в своем инстаграме. — Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. И в этом смысле природа сделала нас равными. Словом, Ксения Собчак затронула важный вопрос, над которым я предлагаю вам подумать. И вообще можно даже поспорить, этот вопрос того стоит».

Напомним, что в середине января в СМИ появилась информация о драке между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым, якобы произошедшей в центре Москвы: мужчины вышли к торцу здания и после короткого разговора актер ударил режиссера кулаком в лицо, из-за чего тот упал на асфальт. Следом Максим нанес еще несколько щадящих ударов, что позволило Богомолову подняться и убежать. Позднее о произошедшем рассказал в интервью «Пятому каналу» один из очевидцев инцидента.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну, и он вышел», — поведал он.

По словам свидетеля, охрана видела драку, но не препятствовала ей — и Богомолов якобы вскоре вернулся в кафе с разбитым лицом. Собчак пыталась успокоить возможного любовника, утверждая, что «все будет хорошо». В этот момент внутрь зашел Виторган, однако охрана им «сцепиться» еще раз уже не позволила.

Через некоторое время Богомолов сообщил о своем состоянии в инстаграме.

«Дорогие и неравнодушные друзья, прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вам невероятную команду спектакля «преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», — написал он.

Уже в ходе минувших выходных Собчак пришла в студию передачи «Эксклюзив», где впервые публично прокомментировала слухи о возможном разводе с Виторганом. По словам телеведущей, Максим навсегда останется для нее близким человеком. Тогда же Ксения высказала свое отношение к изменам, отметив, что женщина, как и мужчина, имеет право спать и жить с тем, с кем она хочет.

«У нас ведь как: если мужчина изменяет, то значит, он весь такой лихой любовник и мачо. А если женщина, то значит, мы ее последними словами обзываем», — посетовала Собчак.