«Люди полигамны»: Познер поддержал Собчак

Журналист Владимир Познер высказался по поводу одной из самых обсуждаемых тем последних недель — скандального треугольника, состоящего из телеведущей Ксении Собчак, ее мужа, актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова, возможного любовника женщины. 84-летний Познер в своем микроблоге задался вопросом, почему публика столь жадно впитывает новости о личной жизни известных людей. По словам журналиста, ни он сам, ни кто-то другой убедительного объяснения этому феномену не нашли.

Познер также вспомнил недавнюю беседу в «одной компании», где обсуждалась драка Виторгана с Богомоловым и последующее интервью Собчак, в котором она посетовала на то, что изменяющего мужчину общество одобряет и считает «мачо», тогда как женщина в точно такой же ситуации становится презираемой. Собчак возмутилась данным неравноправием — и Познер в этом вопросе с ней полностью солидарен.

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«Думаю, в этом роль сыграла религия. Вот заповедь «Не возжелай жену соседа твоего» — это существует. А вот заповедь «Не возжелай мужа соседки твоей» — этого почему-то не существует. — написал журналист в своем инстаграме. — Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. И в этом смысле природа сделала нас равными. Словом, Ксения Собчак затронула важный вопрос, над которым я предлагаю вам подумать. И вообще можно даже поспорить, этот вопрос того стоит».

Напомним, что в середине января в СМИ появилась информация о драке между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым, якобы произошедшей в центре Москвы: мужчины вышли к торцу здания и после короткого разговора актер ударил режиссера кулаком в лицо, из-за чего тот упал на асфальт. Следом Максим нанес еще несколько щадящих ударов, что позволило Богомолову подняться и убежать. Позднее о произошедшем рассказал в интервью «Пятому каналу» один из очевидцев инцидента.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну, и он вышел», — поведал он.

По словам свидетеля, охрана видела драку, но не препятствовала ей — и Богомолов якобы вскоре вернулся в кафе с разбитым лицом. Собчак пыталась успокоить возможного любовника, утверждая, что «все будет хорошо». В этот момент внутрь зашел Виторган, однако охрана им «сцепиться» еще раз уже не позволила.

Через некоторое время Богомолов сообщил о своем состоянии в инстаграме.

«Дорогие и неравнодушные друзья, прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вам невероятную команду спектакля «преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», — написал он.

Уже в ходе минувших выходных Собчак пришла в студию передачи «Эксклюзив», где впервые публично прокомментировала слухи о возможном разводе с Виторганом. По словам телеведущей, Максим навсегда останется для нее близким человеком. Тогда же Ксения высказала свое отношение к изменам, отметив, что женщина, как и мужчина, имеет право спать и жить с тем, с кем она хочет.

«У нас ведь как: если мужчина изменяет, то значит, он весь такой лихой любовник и мачо. А если женщина, то значит, мы ее последними словами обзываем», — посетовала Собчак.