Смерть Децла — фейк? Адвокат внес ясность

Адвокат Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом «Децл», Роман Лалаян прокомментировал версию с инсценировкой смерти музыканта. По словам юриста, он будет очень рад, если планы Децла, которые он озвучил в 2017 году, окажутся правдой — в одном из интервью рэпер рассказал о желании прожить минимум 450 лет, инсценировав при этом свою смерть в возрасте 35 лет и уехав жить на остров.

«Если это инсценировка, то я первый полечу к нему на остров. И когда увижу, очень крепко обниму.

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Все, что говорилось и делалось… Я бы очень хотел, чтобы это была инсценировка или хотя бы сон. Возможно, это интервью — очередная выдумка. Было или не было? Кирилл у нас был человек искусства, музыки. Возможно, он хотел придать красок этому интервью. Но, к сожалению, все так и случилось», — рассказал адвокат сайту kp.ru.

Ранее СМИ сообщали о том, что Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на воскресенье, 3 февраля, после концерта в одном из Ижевских клубов.

На следующий день после трагедии Андрей Малахов пригласил в студию своего шоу последнего человека, который видел Децла живым. Он рассказал, что музыкант пожаловался на боль в руке, но не смог вспомнить в какой именно. Затем он потерял сознание в гримерке, и друзья вызвали «скорую». По словам очевидца, медики приехали через 7 минут, сделали укол адреналина в вену, но не смогли привести Кирилла в сознание.

Фоторепортаж: Децла увековечили в Сочи __is_photorep_included12164917: 1

После этих слов Малахов показал кадры, на которых врачи пытаются реанимировать Децла и диагностируют смерть.

Другим очевидцем событий, предшествующих трагедии, был повар заведения, в котором проходила последняя вечеринка Децла. По словам сотрудника клуба, артист появился там под конец мероприятия, выступил и отправился в гримерку. Дальнейший рассказ очевидца совпал с выступившем ранее гостем. Мужчина также добавил, что Толмацкий в тот вечер употребил совсем немного алкоголя.

«Он выпил максимум грамм 50-100 виски», — сказал сотрудник заведения.

В студии также присутствовал друг Децла Рустам Солнцев. Он вспомнил последнюю встречу с Кириллом и выразил недоумение по поводу того, что популярный рэпер Тимати, становление которого проходило параллельно с Толмацким, отсутствовал в студии.

«Рядом с ним получил свое развитие Тимати, его нет в студии, но он должен вспомнить человека, которым помог ему в становлении в шоу-бизнесе», — возмутился Солнцев.

Скоропостижная кончина популярного рэпера шокировала как его коллег по хип-хоп сцене, так и представителей всего российского шоу-бизнеса в целом. Отреагировала на страшное известие и Алла Пугачева.

«Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?» — написала Примадонна в социальных сетях.

Прокомментировал смерть Толмацкого также Василий «Баста» Вакуленко, в последние годы публично конфликтовавший с Децлом.

«Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память», — подчеркнул артист в инстаграме.

Популярный рэпер Егор Крид поблагодарил усопшего за творчество, на котором выросло его поколение.

«Помню 2000-е и как впервые услышал рэп Децла. Думаю, что во многом благодаря Кириллу большинство людей начало увлекаться хип-хопом. Мои соболезнования всем родным, близким и поклонникам. Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песню «Письмо». Покойся с миром, легенда», — написал Егор в своем инстаграме.

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров высказался по поводу ухода Толмацкого в привычном для себя стихотворном стиле, обыграв один из главных хитов Децла.

«Ритмом музыка всяка ведома (здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru»), // И с пластинок сдувая пылинки, // Вечеринка у Децела дома, // Собрался народ на поминки. // Подтянулся район и вся школа. // Кто-то снова и снова включал, // Для себя, а не для протокола, «Мои слезы, моя печаль», — прокомментировал трагедию Шнуров.