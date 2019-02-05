«Российское влияние»: Эстония против «Тотального диктанта»

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу призвал отказаться от проведения в стране акции «Тотальный диктант». Об этом чиновник написал у себя в фейсбуке.

«Это не та новость, которой стоит радоваться, и она вовсе не так невинна, как можно было бы ожидать от классического занятия чистотой русского языка, — заявил Рейнсалу, подразумевая известие о том, что в этом году столицей международной культурно-образовательной акции избран Таллин. — В Эстонии мы должны сосредоточиться на том, чтобы перевести нашу систему образования на эстонский язык, а не узаконивать российскую мягкую политику влияния в отношении наших соотечественников».

По мнению эстонского министра, проведение «Тотального диктанта» «исходит из политических мотивов» и противоречит интересам государства.

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«Это мероприятие исходит не из филологических, а из политических мотивов, и в такой форме оно несет идеологическую символическую ценность, которая не соответствует интересам Эстонии. Было бы разумно отказаться от проведения этой акции в Таллине. Считаю необходимым, чтобы соответствующие эстонские государственные учреждения оценили обстоятельства, связанные с этой акцией, и в рамках конституции применили необходимые меры», — приводит его слова ТАСС.

«Тотальный диктант» — ежегодный международный культурно-образовательный проект, организуемый с 2004 года на территории России и других стран мира с целью популяризации грамотности. Участники акции, стать которыми могут все желающие, пишут специальный диктант, проверяя тем самым свои знания на родном языке (как правило, на русском).

В этом году «Тотальный диктант» состоится 13 апреля, столицей акции избран Таллин. Текст для грядущего мероприятия создал писатель и литературный критик Павел Басинский. По его словам, это будет сюжет в детективном ключе, правда, основанный на классике — прежде всего, таких произведениях, как «Моцарт и Сальери» Александра Пушкина, «Мертвые души» Николая Гоголя и «На дне» Максима Горького.

Руководитель проекта Ольга Ребковец, комментируя предстоящее мероприятие, в свою очередь подчеркнула, что главная его задача — акцент не только на грамотности и культуре речи, но и на привлечении внимания к хорошей современной русской литературе, передает НСН.

В минувшем году, когда столицей «Тотального диктанта являлся Владивосток, в акции приняли участие жители 1021 города в 76 странах мира. Текст диктанта в разных уголках страны зачитывали в том числе и отечественные знаменитости, включая телеведущего Михаила Шаца, поэтессу Ирину Астахову, актера Виктора Сухорукова и певца Диму Билана.

Ранее все тот же Билан, единственный российский победитель музыкального конкурса «Евровидение», предложил создать в стране специальные структуры для оценки качества музыкальных произведений.

«В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный «трэш» и вседозволенность, то, быть может, и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит — перебор», — приводит слова артиста «Московский комсомолец».

Тогда же он подчеркнул, что не использует нецензурные выражения в собственном творчестве.

«Я пою про то, во что верю. Да, мат, бывает, встречается в моей повседневной речи. Но в музыке я не вижу нужды что-то такое «пробрасывать». Мне не хочется предавать себя или пытаться, как люди бегают из очереди в очередь, чтобы быстрее успеть к кассе», — заключил Билан.

Идея исполнителя, впрочем, не встретила особого одобрения ни со стороны политиков, ни среди его коллег по шоу-бизнесу. Певица Диана Гурцкая, в частности, напомнила артисту о вреде цензуры.

«Конституция России категорически запрещает цензуру. И это правильно. Если вспомнить наше недавнее прошлое, то сколько талантливых людей не смогли донести свои произведения до зрителей. Напомню, что даже любимая всеми Алла Борисовна Пугачева после надуманного в газете пасквиля в течение нескольких лет была под запретом. К тому же возникает резонный вопрос: «А судьи кто? Насколько их вкусы безупречны и объективны?» — приводит ее слова РИА «Новости».