Новая смерть в «Игре престолов»: дракон не оценил пиво

Один из популярных в США производителей пива совместно и команда сериала «Игра престолов» представили рекламный кроссовер-ролик специально к соревнованию американской Национальной футбольной лиги — Супербоулу.

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В качестве режиссера для рекламного ролика был приглашен постановщик Дэвид Натлер, который известен благодаря работе над одним из самых популярных эпизодов сериала — «Красная свадьба».

Действие самого ролика разворачивается во время рыцарского турнира. Его главным героем стал один из основных персонажей сериала — Гора, в исполнении бодибилдера Хафпора Юлиуса Бьорнссона.

Американская аудитория смогла увидеть, как присутствующие на турнире зрители, включая короля и королеву, пьют пиво, которое разносит прислуга на коробках и в подносах. В какой-то момент, на арене турнира верхом на лошади появился рыцарь, доспехи которого были выполнены в стиле упаковки пива этой же марки, а на груди вместо герба было нанесено название напитка.

Отдав несколько бутылок с пивом оруженосцам, рыцарь взял в руки оружие и обменялся взглядами с королевской четой, показавшей ему ободряющие знаки. При появлении Горы, их лица омрачила тревога.

В честной борьбе Гора победил своего соперника, который упал на землю, сраженный его пикой. Гора спешился и подошел к «пивному рыцарю», чтобы добить его. В этот момент лицо короля выразило крайнее недоумение, а некоторые из слуг сорвались в истерику.

Однако, не успел Гора встать в полный рост после того, как закончил свое дело, как по зрителям пронеслась тень Дрогона — одного из драконов Дейенерис Таргариен — появившегося в небе над ареной турнира. Публика в панике начала разбегаться в разные стороны, однако чудовище обрушило на всех мощные всполохи огня.

На одном из последних кадров ролика зрители смогли увидеть лежащими рядом доспехи пивного рыцаря и лохмотья, оставшиеся от Горы, поверх которых появился хэштег «#ЗаПрестол», выполненный в фирменном шрифте сериала и дата начала следующего сезона «Игры Престолов» — 14 апреля 2019 года.

Среди других проектов телесети HBO, запуск которых запланирован на ближайшее время — сериал «Чернобыль», который планируется выпустить в мае. Этот проект станет первым сериалом компании, который зритель сможет увидеть не в воскресенье, а в понедельник. Другим «понедельничным» проектом станет сериал о Екатерине Великой с Хелен Миррен в главной роли.

«Это не: «Давайте попробуем!» — это наш новый стандарт», — сказал программный директор HBO Кейси Блойс.

По его словам, решение об этом нововведении было принято им два года назад вместе с главным исполнительным директором телесети Ричардом Плеплером.

Среди других ожидаемых премьер телесети — сериал по мотивам комикса Алана Мура «Хранители», экранизация которого от Зака Снайдера вышла в 2009 году. Работа над новой адаптацией была доверена сценаристу сериала «Остаться в живых» Деймону Линделофу. Также запланирован выход двух научно-фантастических сериалов — от режиссера седьмой и девятой частей саги «Звездные войны» Джей Джей Абрамса, а также от режиссера фильма «Мстители» Джосса Уидона.

Главный матч в спортивной жизни США — Супербоул — прошел в Атланте 4 февраля. Команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс» сразились за звание лучших в Национальной футбольной лиге США.

После победы игроков «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 13:3, многие стали говорить о разочаровании от матча, так как количество набранных обеими командами очков в пять раз уступало результату Супербоула 2018 года (80 очков). Также многих не устроила и нехватка острых моментов в игре, на которую пришелся только один тачдаун.

Во время музыкальной части соревнования, организаторы почтили память создателя мультипликационного персонажа Губки Боба — Стивена Хилленберга, умершего в конце 2018 года. Видеоролик с персонажами мультфильма был продемонстрирован между выступлениями группы Maroon 5 и рэперов Трэвиса Скотта и Big Boi.