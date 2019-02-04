«Мстители», «Рассказ служанки» и другие трейлеры Супербоула

В ночь на 4 февраля в Атланте состоялся 53-й в истории Супербоул — матч за звание чемпиона американской Национальной футбольной лиги. Ежегодно трансляция приковывает к себе внимание миллионов телезрителей по всему миру не только из-за спортивного матча, но и выступлений известных артистов и показа трейлеров ожидаемых фильмов и сериалов.

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В перерыве финальной игры был представлен тизер-трейлер заключительной части франшизы «Мстители». На этот раз создатели ленты решили обойтись без спойлеров — в 30-секундном ролике показали кадры с главными героями супергеройского блокбастера — Стивом Роджерсом (Крис Эванс), Клинтом Бартоном (Джереми Реннер) и Тони Старком (Роберт Дауни-младший). Однако не обошлось и без интриг. В начале зрителям демонстрируют апокалиптический Нью-Йорк, значительно пострадавший после атаки Таноса (Джош Бролин).

«Некоторые люди продолжили жить прежней жизнью. Но не мы. Не мы», — произносит закадровый голос.

После финала «Войны бесконечности» некоторые из героев погибли в ходе смертельной схватки с Таносом, владеющим всемогущей Перчаткой Бесконечности. Теперь оставшимся в живых Мстителям и Стражам Галактики придется объединить силы с Капитаном Марвел (Бри Ларсон) для последней битвы с Безумным Титаном, которая определит дальнейшую судьбу вселенной. Финальная часть фантастической эпопеи выйдет в российский прокат 25 апреля — на неделю раньше, чем в США. Режиссерами картины, как и прежде, выступили братья Энтони и Джо Руссо.

Студия Marvel не ограничилась показом тизера заключительной части «Мстителей» и представила трейлер не менее ожидаемой супергеройской новинки — «Капитана Марвела», мировая премьера которой запланирована на март этого года (в России, в частности, фильм появится на экранах 7 марта). В нем главная героиня Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон) сражается с инопланетной расой Скруллов. Помимо Ларсон в ролике появились Джуд Лоу, Сэмюэл Л. Джексон и Бен Менделсон.

Как известно, «Капитан Марвел» станет предпоследним фильмом так называемой третьей фазы кинематографической вселенной Marvel Studios, в которую также входят «Первый мститель: Противостояние», «Доктор Стрэндж», вторые «Стражи Галактики», «Человек-паук: Возвращение домой», «Тор: Рагнарек», «Черная пантера», «Мстители: Война бесконечности» и «Человек-муравей и Оса».

Интересно, что студия Universal Pictures не дождалась Супербоула и выложила трейлер предстоящего хоррора «Мы» («Us») в сеть заранее. Режиссером фильма выступил Джордан Пил, чья картина «Прочь» была удостоена «Оскара» в категории «лучший оригинальный сценарий» в прошлом году. Новая работа постановщика рассказывает о семейной паре с детьми, которая приезжает на отдых в прибрежный городок и встречает там своих жутких двойников.

Что касается картины «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча, то показанный на Супербоуле тизер мало чем отличается от вышедшего на днях трейлера. По сюжету превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс будет вынужден объединить силы со своим старым врагом, опаснейшим преступником Декардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику — одному из самым разыскиваемых террористов в мире, криминальному гению Брикстону. Над сценарием новоявленного боевика поработал неизменный автор «Форсажей» Крис Морган. Продюсированием картины занимались Хирам Гарсия и Нил Х. Мориц.

Во время Супербоула также показали трейлер грядущего хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте», снятого по мотивам серии книг-ужастиков 80-90х годов Стивена Гаммелла. Над сценарием работал лауреат премии «Оскар» («Форма воды») Гильермо дель Торо, режиссером выступил Андре Эвредаль.

Не обошлось и без мультиков. Студии Disney и Pixar представили очередной тизер «Истории игрушек 4», который выйдет в прокат 20 июня 2019 года.

В первом тизере-трейлере третьего сезона драматического сериала «Рассказ служанки», ставшего настоящим хитом прошлого года, создатели вдохновились предвыборной кампанией «Утро в Америке» 40-го президента США Рональда Рейгана. В начале 45-секундного ролика зрители видят идеалистическую картину мира: рождение детей, крещение и Серену Джой (Ивонн Страховски) с ребенком на руках.

«В Америке снова наступило утро. С сегодняшнего дня женщины будут ходить на работу больше, чем когда-либо. В этом году десятки детей родятся в счастливых и здоровых семьях. Снова наступило утро, — произносит голос за кадром. — Проснись, Америка. Утро закончилось». Поклонники сериала уверены, что впереди их ждет настоящее восстание и еще более интересный сюжет.