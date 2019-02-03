«Он не жаловался»: коллеги потрясены смертью Децла

Рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер от остановки сердца в гримерке после выступления на закрытой вечеринке в Ижевске. В телефонограмме, посланной МВД, говорится о том, что перед выступлением артист «курил, употреблял спиртное».

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В Следственном управлении Следственного комитета по Удмуртии сообщили о том, что по факту смерти Толмацкого была организована доследственная проверка. Концертный директор артиста Павел Беленец, в свою очередь, заявил, что тот никогда не жаловался на здоровье, «всегда чувствовал себя хорошо и выглядел соответственно». Он отметил, что сменивший Децла на сцене диджей также не заметил в поведении певца странностей.

«Он нормально выглядел, когда уже был в гримерке, сильно побледнел, и это ЧП произошло», — сказал Беленец в интервью RT.

После этого артисту вызвали врачей, которые около получаса боролись за его жизнь и делали ему «уколы адреналина», однако Децл умер в кресле от остановки сердца.

О его состоянии во время выступления также рассказала в своем инстаграме супруга организатора концерта Аделия Усманова.

«Да, в нашем кафе. Да, на юбилее моего мужа выступал Децл. Человек приехал! Выступил! Даже так, выложился на все 100! Настроение у артиста было отличное! Я пришла в его гримерку, чтобы сказать большое человеческое спасибо. Я выросла на его песнях», — написала она.

По ее словам, то что произошло стало шоком для всех.

После смерти Толмацкого неизвестные опубликовали в сети фотографию, на которой он лежит на полу, а рядом с его телом видны шприцы и медицинские перчатки, сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Жена Децла, Юлия Киселева, опубликовала в своем инстаграме его портрет с подписью:

«Бог забрал любимого. RIP».

«Люблю тебя.....1983-2019», — написала мать артиста, Ирина Толмацкая.

Также свои соболезнования в связи со смертью Децла выразили и его коллеги по сцене.

В частности, его смерть назвал «большим несчастьем» рэпер Баста, конфликтовавший с музыкантом, который жаловался на слишком громкую музыку из клуба «Газгольдер». После оскорблений со стороны Басты в соцсетях, Децл подал иск в суд, который обязал выплатить ему 350 тысяч рублей. Эти деньги он направил на благотворительность.

«Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память», — говорится в официальном заявлении Басты, опубликованном в социальных сетях.

Стихами отозвался на смерть артиста в своем инстаграме лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров (орфография сохранена — «Газета.Ru»).

«Ритмом музыка всяка ведома, // И с пластинок сдувая пылинки, // Вечеринка у Децела дома, // Собрался народ на поминки. // Подтянулся район и вся школа. // Кто-то снова и снова включал, // Для себя, а не для протокола, // «Мои слезы, моя печаль», — написал музыкант.

Певец Егор Крид в своем написал в соцсети, что помнит, как впервые услышал рэп Децла и заявил, что большинство людей начали увлекаться хип-хопом благодаря его творчеству.

«Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песню – «Письмо», — отметил Крид.

Самого Толмацкого он назвал «легендой».

К соболезнованиям присоединился украинский продюсер Алексей Потапенко, известный по дуэту «Потап и Настя».

«Кирилл, Децл А.К.А Le Truck не стало тебя я вдруг... рано, слишком рано», — написал он в инстаграме.

Рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, в комментарии для RT вспомнил в связи со смертью Децла слова писателя Михаила Булгакова:

«Страшно то, что человек иногда смертен внезапно, как сказал Воланд».

Он также подчеркнул, что «лучшим пиар-менеджером» остается смерть.

Переводчик Максим Немцов в своем фейсбуке отметил, что Децл был одим из двух российских культурных деятелей, которые были при жизни упомянуты в творчестве классика американской литературы XX века Томаса Пинчона.

«По случаю сегодняшней утраты. Напомню, что Децл — один из двух наших реальных соотечественников, кто при жизни попали в роман Пинчона (второй — Норштейн; второй с половиной — коллектив «ДДТ»)», — написал он.

Лидер рэпкор-группы «Кирпичи» Вася Васин, который в 2012 году вручил Децлу приз «за вклад в хип-хоп» и записал с ним совместный трек в конце 2018 года, также выразил на своей странице «ВКонтакте» соболезнования в связи с его смертью.

«Уверен, Джа примет его в свои объятия и даст ему все. И, да, спасибо за вечеринку», — написал он.

В комментарии для телеканала РЕН-ТВ о смерти рэпера также высказался эпатажный шоумен Стас Барецкий. Он заявил, что изначально воспринимал Децла как продюсерский проект отца, но поменял мнение, после того как тот «не сломался на спаде» и «не включил звезду».

«Конечно, он заслужил того, чтобы в рэпе поставить ему памятник», — добавил Барецкий.

В свою очередь, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что на доме, в котором жил Толмацкий, может быть установлена памятная табличка через десять лет после его смерти, передает ТАСС.

О смерти рэпера высказался и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

«Покойся с миром, Децл! Ты продолжишь жить вечно в своей музыке и наших сердцах!» — написал Жуков в социальной сети «ВКонтакте».

Соболезнования в связи со смертью артиста также выразил легендарный телеведущий Николай Дроздов, вместе с которым Толмацкий участвовал в съемках передачи «Последний герой».

«Он был очень работящий. «Хватит трындеть, надо работать», — говорил он. Он заботился о том, чтобы еда была», — сказал Дроздов Ura.ru.

Он также рассказал о том, что Децл отказывался менять имидж под формат проекта и умел настоять на своем.

«Кирилл был замечательный человек, думаю, он попадет в рай», — добавил Дроздов.

Музыкальный критик Артемий Троицкий в интервью Ura.ru назвал Децла яркой личностью, которого родные и близкие не забудут «наверное, никогда».

«В моей памяти он остался скорее не как музыкант, а как культурный и общественный деятель. В любом случае, это потеря для российской музыки», — добавил Троицкий.

Он отметил, что Децл был одним из самых активных пропагандистов своего жанра в России.

Также о смерти рэпера высказались в соцсетях телеведущий Владимир Соловьев и оппозиционер Алексей Навальный, которых ужаснуло то, что Толмацкий умер в возрасте 35 лет.

Сам Децл в 2007 году в интервью ижевскому журналу Fanlife заявил, что хотел бы «инсценировать» свою смерть в возрасте 35 лет и отправиться отдыхать «на какой-нибудь остров».