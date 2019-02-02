Паленое шампанское: звезда «Физрука» госпитализирован

Известный актер Даниил Вахрушев, сыгравший в сериалах «Физрук» и «Закон каменных джунглей», был госпитализирован в одну из московских больниц по подозрению в отравлении. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

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По данным СМИ, неприятный инцидент произошел вечером, 1 февраля. 26-летний артист находился в гостях у своего друга, а когда вернулся домой почувствовал слабость. Сначала молодой человек не стал вызывать медиков, понадеявшись, что самочувствие наладится, однако симптомы отравления не проходили. В итоге Вахрушев вызвал врачей и, по их настоянию, решил лечь в клиническую инфекционную больницу Москвы.

По словам Даниила, источником всех бед могло оказаться некачественное шампанское. Сами врачи не исключают, что к отправлению привело одно из съеденных в процессе застолья блюд. На данный момент неизвестно, сколько времени актеру придется провести под присмотром медиков.

Даниил Вахрушев родился 10 апреля 1992 года в городе Котлас Архангельской области. Изначально он не задумывался о поступлении на театральный факультет и даже окончил Европейскую школу по направлению рекламы. Однако, начав работать по специальности, понял, что хочет заниматься не продажами, а написанием и съемками рекламных роликов.

Тем не менее, Даниил все же пошел на театральные курсы в местный драматический театр в родном Котласе, а затем поступил в Московский государственный университет культуры и искусства (МГУКИ), но отчислился спустя три месяца после начала учебы. Поворотным моментом в карьере Вахрушева стало поступление во ВГИК на курс народного артиста России, режиссера и профессора Сергея Соловьева.

Артист участвовал в съемках второго сезона криминального сериала «Карпов» с Владиславом Котлярским в главной роли, а также снялся в нескольких сериях многосерийного шоу «Студия 17», премьера которого состоялась на телеканале ТНТ.

Однако наибольшую популярность и любовь зрителей Вахрушеву принесла роль в сериале «Физрук» застенчивого и закомплексованного ученика 11 класса Валентина Вялых, которого одноклассники в шутку прозвали Усачем.

Сам актер в одном из своих интервью признался, что не считает своего персонажа близким по характеру. Кроме того, он отметил, что Усач вместе с Фомой (Дмитрий Нагиев) — герои, которые «остались в 90-х».

В 2014 году состоялась премьера школьной подростковой комедии «Выпускной», режиссером которой выступил Всеволод Бродский. Сценаристами ленты стали популярные комики и шоумены, включая Александра Незлобина и Сергея Светлакова. Сам Вахрушев сыграл в фильме роль рэпера Артема Лунева.

Спустя год Даниил принял участие еще в одном рейтинговом проекте телеканала ТНТ — сериала «Закон каменных джунглей». В нем он исполнил роль домашнего мальчика из благополучной семьи, рэпера Гуфи. Действие шоу разворачивается на окраинах Москвы. Четверо молодых людей — Тим (Аристарх Венес), Цыпа (Никита Павленко), Жук (Игорь Огурцов) и Гоша (Александр Мельников) решают стать бандой преступников и начать зарабатывать таким способом деньги.

В 2015-м Вахрушев снялся в сериалах «Луна» с Анатолием Котом, Кристиной Бродской, Сергеем Стрельниковым и Евгением Токаревым в главных ролях. Также он участвовал в детективном сериале «Последний мент» с Гошей Куценко.

Кроме съемок в сериалах актер пробовал себя и в кино: в 2016 году с участием Даниила вышли такие полнометражные картины, как «Держи удар, детка!» Араика Оганесяна с Ольгой Бузовой, Константином Крюковым и Михаилом Пореченковым в главных ролях, а также комедия «СуперБобровы» режиссера Дмитрия Дьяченко. Кроме того, артист снялся в таких фильмах, как »Елки новые» и «Психи», а также сериале «Чужая кровь» и «Бывшие».

Помимо актерской деятельности, Вахрушев активно занимается музыкальной карьерой, пишет рэп, а также работает диджеем. Он основал собственную студию звукозаписи.