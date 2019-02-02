«Спать и жить с тем, с кем хочет»: Собчак о разводе с Виторганом

Популярная телеведущая и бывшая кандидат в президенты России Ксения Собчак в программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым на Первом канале впервые публично рассказала о взаимоотношениях с супругом, российским актером театра и кино Максимом Виторганом.

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В ходе беседы ведущий уточнил у Собчак, правда ли, что в их отношениях с Максимом имеются серьезные проблемы. Ответ Ксении оказался немногословным: 37-летняя журналистка отметила, что переживает тяжелый период в личной жизни, о чем на данный момент не готова распространяться. Она подчеркнула, что относится к супругу с большим уважением, так как он — отец ее сына Платона.

«Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына, — цитирует Собчак StarHit.

— Мне кажется, вне зависимости от проблем, которые у людей есть, нужно оставаться людьми. Я точно сделаю все, чтобы Платон был счастлив, любим. Знал, что у него есть прекрасный папа и замечательная мама».

В интервью Ксения поделилась, что сейчас она активно занимается политикой и борется за права женщин в обществе. Кроме того, телеведущая посетовала на то, как в России по-разному относятся к мужчинам и женщинам в контексте измен. По словам Собчак, женщина имеет полное право спать и жить с тем, с кем она хочет.

«У нас ведь как: если мужчина изменяет, то значит, он весь такой лихой любовник и мачо. А если женщина, то значит, мы ее последними словами обзываем» — заявила журналистка.

В то же время своим главным делом жизни телеведущая назвала воспитание сына Платона. По словам Собчак, она старается не перегружать малыша занятиями, чтобы у него было счастливое детство.

Скандальные фотографии, на которых Собчак запечатлели совместно с театральным режиссером Константином Богомоловым, звезда шоу-бизнеса комментировать отказалась.

«Пусть люди говорят, что хотят. Я уж точно не готова это комментировать <...> Есть рамки, и каждый человек ставит границы того, что для него неприемлемо. Есть какие-то личные вещи, которые я не хочу обсуждать с людьми», — заключила Ксения.

Ранее телеканал НТВ пытался выяснить у Собчак подробности нашумевшей потасовки между Константином Богомоловым и Максимом Виторганом. Однако Ксения покинула студию, так и не приняв участия в самих съемках. Согласно сообщению в телеграм-канале 37-летней ведущей, представители канала пригласили ее в эфир обсудить политическую ситуацию на Украине, однако незадолго до начала шоу выяснилось, что темой выпуска также станет драка ее супруга с режиссером.

«Сегодня день не задался. Договорились об интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федерального канала, который позвал меня «Украину обсудить», готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера и длинная подводка про драку, — поделилась Собчак.

— Совсем [обнаглели]. Вот реально. Я, естественно, развернулась и ушла. И даже возмутительно не то, что хотели [обмануть], а то, что профнепригодны. Надо же человека сначала «в кадр» завести, а потом [обманывать]. А так — будьте готовы, что он развернется и уйдет. Мда».

Согласно СМИ, драка между Виторганом и Богомоловым произошла вечером 21 января в центре Москвы. По словам одного из посетителей кафе, около которого и развернулась потасовка, охрана видела драку, но не препятствовала ей. Кроме того, он сообщил, что после стычки Богомолов якобы вернулся в кафе с разбитым лицом. Собчак пыталась успокоить друга, утверждая, что «все будет хорошо». На следующий день пострадавший режиссер написал в инстаграме о том, что Виторган якобы сломал ему нос.

В свою очередь Максим спустя несколько дней после произошедшего попросил своих подписчиков в соцсети не беспокоить его сообщениями о том, что Собчак якобы вновь проводит время в компании Богомолова.

«Завязывайте! Во-первых, я не работаю по вызову. Во-вторых, я не выдержу второй раз такого визга. В-третьих, — этот гештальт я закрыл. И если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны», — написал актер.