Вопреки Дизелю: «Скала» снялся в спин-оффе «Форсажа»

В сети появился дебютный официальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Новый фильм станет первым спин-оффом оригинальной франшизы «Форсаж».

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Режиссерское кресло картины занимает Дэвид Литч, работавший над «Джоном Уиком» и «Дэдпулом 2». Над сценарием новоявленного боевика поработал неизменный автор «Форсажей» Крис Морган. Продюсированием картины занимались Хирам Гарсия и Нил Х. Мориц.

Главные роли в фильме исполнят Дуэйн «Скала» Джонсон и Джейсон Стэйтем. Сотрудник правоохранительных органов Люк Хоббс (Джонсон) стал любимцем публики, как только появился в «Форсаже 5». Это объясняет, почему студия решила сделать его главным героем спин-оффа. Отрицательный персонаж «Форсажа 7» Декард Щоу (Стэйтем) вынужден будет работать вместе с Хоббсом.

В картине также снимались Ванесса Кирби («Корона», «Миссия невыполнима: Последствия») и главный «злодей» фильма Идрис Эльба («Тихоокеанский рубеж», «Прослушка»). На роль антагониста прочили Шарлиз Терон, с которой Литч работал во «Взрывной блондинке», но позже было принято решение отказаться от этой идеи. Также в фильме появятся Эйса Гонсалес, Эдди Марсан и другие актеры.

По сюжету спин-оффа, превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс будет вынужден объединить силы со своим старым врагом, опаснейшим преступником Декардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику — одному из самым разыскиваемых террористов в мире, криминальному гению Брикстону.

Съемки фильма начались 4 сентября 2017 года. Для съемок было выбрано три локации, расположенные в Атланте, штат Джорджия, на Гавайях и в Великобритании. Запуск спин-оффа вызвал определенные трения между участниками франшизы. Ради выхода отдельного фильма студия передвинула релиз «Форсажа 9». Такое известие вызвало неоднозначную реакцию не только среди зрителей, но даже внутри коллектива, ведь не все актеры были рады смене дат.

Дело в том, что в киностудии Universal уже давно хотели запустить спин-офф «Форсажа», посвященный героям Дуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема. Тайриз Гибсон, исполнявший роль Романа, резко высказался по этому поводу. Он заявил, что «Форсаж» перестал быть историей о гонщиках, теперь это история лично о Дуэйне Джонсоне. Также Гибсон отметил, что все участники «Форсажа» — это семья, и уделять некоторым персонажам больше внимания, тем более, снимать о них отдельный фильм — несправедливо.

Помимо Тайриза, недовольство по поводу спин-оффа выразил исполнительный продюсер «Форсажа» — Вин Дизель. Он даже попытался прекратить съемки. На это Дуэйн Джонсон заявил, что будущий спин-офф – это, в первую очередь, возможность для других талантливых актеров приобщиться к франшизе, так что ничего эгоистичного в его создании нет.

Что касается «Форсажа 9», то его режиссерское кресло займет Джастин Лин, который снял четыре фильма франшизы. Одну из главных ролей в в нем снова исполнит Вин Дизель. Начиная с четвертой части, он не просто снимается в картинах, но еще и занимается их продюсированием. Помимо Дизеля, в фильме также снимутся Джордана Брюстер, Тайрон Гибсон, Лукас Блэк. Продюсером фильма станет Нил Х. Мориц, а сценарием займутся Крис Морган и Гэри Скотт Томпсон.

Серия боевиков «Форсаж» пользуется огромной популярностью у зрителей во всем мире. Восьмая часть собрала в прокате более $1,2 млрд, а все картины франшизы суммарно заработали более $5 млрд. Дата выхода спин-оффа назначена на 26 июля 2019 года, а премьеру «Форсажа 9» стоит ожидать только в апреле 2020 года.