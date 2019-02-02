«Галкин — профессионал»: Дубовицкая осудила Ахеджакову

Советская и российская телеведущая Регина Дубовицкая прокомментировала конфликт между пародистом Максимом Галкиным и актрисой Лией Ахеджаковой, обвинившей артиста в желании посмеяться над ней и ее судьбой. По словам Дубовицкой, юмористического номера она не видела, но «в целомудрии» Галкина уверена.

«Не видела пародию на Лию Ахеджакову. Поэтому конкретно по этому случаю ничего сказать не могу. Но я хорошо знаю Максима. Он не из тех, кто распыляется направо и налево, или плохо делает свою работу»,

— приводит Teleprogramma.pro. слова Регины Дубовицкой.

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Телеведущая считает, что никто не планировал обижать Ахеджакову, а овации в зале были вызваны только хорошей актерской работой.

«Зал аплодирует вне зависимости от того, обидится артист или нет. Зал обычно хорошо принимает пародиста, когда он делает свою пародию очень точно», — считает ведущая.

Ранее другой коллега Максима Галкина артист Владимир Винокур призывал Ахеджакову не держать на пародиста зла. «Прошу Лиичку не обижаться. Если на артиста делают пародии, значит, он популярен», — сказал Винокур в интервью Ura.ru.

Опытный юморист подчеркнул, что никогда не видел подобной реакции на его выступления.

«Всю свою жизнь занимаюсь пародией. Никто не обижался — ни Муслим Магомаев, ни Лев Лещенко, ни Вахтанг Кикабидзе, ни Людмила Зыкина. Зыкина после пародии даже подарила мне цветы», — рассказал артист.

Винокур также вспомнил слова народного артиста СССР Анатолия Папанова, который называл пародию «популяризацией артиста». Юморист отметил, что с симпатией относится и к Ахеджаковой, и к Галкину.

«Максим — мой коллега, он очень талантливый. Лия Ахеджакова — талантливая актриса. Люблю их обоих», — признался Винокур.

Причиной возникшего конфликта стал показанный на Первом канале юмористический монолог Галкина, с которым он выступил на сцене театра «Современник» в рамках празднования юбилея Галины Волчек. В нем он представил артистку в образе женщины, пристающей к «сильным мира сего» с вопросами о России. Обиженная Ахеджакова в интервью YouTube-каналу «Культура памяти» заявила, что она недовольна пародией.

«Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и делать такую милую имитацию, в которой я якобы пристаю к сильным мира сего со словами: «ой, я про Россию хочу поговорить», — сказала Лия Ахеджакова.

Актриса добавила, что для нее уже «не по возрасту» ситуации, в которых талантливый человек пользуется ее именем, чтобы публично посмеяться «над ее судьбой». Ахеджакова также призвала юмористов осторожнее выбирать материал, чтобы не задеть чувства людей, которых они делают объектом своей пародии.

«Моя репутация не пострадает, но мне жалко, что такой прекрасный, талантливый человек, как Галкин, смеет немножко издеваться надо мной ради успеха у зрителей», — добавила она.

Сам Максим Галкин ответил на претензии актрисы в своем инстаграме. В частности, ведущий Первого канала и супруг Аллы Пугачевой поблагодарил ее за то, что ему «не отказывают в таланте», и попросил, чтобы 80-летняя народная артистка России «не лишала его права на свободу слова и самовыражения».

Также он напомнил, что занимается политической сатирой, в то время как Ахеджакова является «непримиримым борцом с режимом». По словам Галкина, это делает ее «желанным участником» его пародий из-за яркой актерской манеры.

«Конечно, пародии присущ гротеск и Вы в жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьезнее, но и Путин в моем изображении гораздо комичнее, чем оригинал», — добавил юморист.

Галкин подчеркнул, что вопрос убедительности той или иной пародии — дело аудитории, и обратил внимание на реакцию зрителей, которую назвал «восторженной». Помимо этого, он указал на то, что среди публики были люди знающие Ахеджакову лично, о чем она не упомянула и что сам пародист считает «особенно ценным».

Артист подчеркнул, что делал пародию «не за глаза» и хотел не спекулировать на чьем-либо имени, а порадовать саму актрису и ее коллег.