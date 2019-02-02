Новый уровень откровенности: чего ждать от Собчак

Вечером 2 февраля в эфире Первого канала выйдет шоу «Эксклюзив», героиней которого станет телеведущая и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак. Новый выпуск будет посвящен личной жизни и карьере известной журналистки: ведущий Дмитрий Борисов пообещал раскрыть настоящую сущность Ксении и разъяснить, что в действительности сейчас происходит в ее жизни.

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В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Дмитрий Борисов прокомментировал участие Собчак в шоу на Первом.

«Нам удалось выйти с Ксенией на тот уровень откровенности, которого от нее давно никому не удавалось добиться, и услышать ответы на главные вопросы, волнующие сейчас тех, кто следит за перипетиями ее карьеры и личной жизни», — сказал ведущий «Эксклюзива».

Программа Борисова с участием Собчак выйдет в эфир Первого канала 2 февраля в 17:45 по московскому времени. В анонс попали кадры, на которых Ксения рассказала, что она долгое время боролась за свое личное «место под солнцем», чтобы не быть в глазах людей только «дочкой Собчака».

В день выхода передачи телеведущая в своем телеграм-канале поблагодарила специалистов Первого канала за профессионализм и поставила ее в пример сотрудникам НТВ.

«Сегодня на Первом канале будет программа «Эксклюзив». Хочу поблагодарить всю команду Первого канала за умение профессионально работать и держать слово, — написала Ксения.

— Вот пример для НТВ-шников: не вначале [обмануть], а потом фейковые скрины выставлять, зная что был личный разговор при свидетелях с шеф-редактором, а просто уметь нормально работать, чтобы человеку захотелось прийти и поговорить на все самые сложные темы, связанные и с общественным, и с личным. Жду эфир».

Ранее на телеканале НТВ у Собчак пытались выяснить подробности резонансной потасовки Константина Богомолова и Максима Виторгана, но героиня покинула студию, не приняв участия в съемках. Согласно сообщению в телеграме 37-летней телеведущей, представители НТВ пригласили ее в эфир обсудить политическую ситуацию на Украине, однако незадолго до начала шоу выяснилось, что лейтмотивом вечера станет драка ее мужа с режиссером.

«Сегодня день не задался. Договорились об интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федерального канала, который позвал меня «Украину обсудить», готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера и длинная подводка про драку.

Совсем [обнаглели]. Вот реально. Я, естественно, развернулась и ушла. И даже возмутительно не то, что хотели [обмануть], а то, что профнепригодны. Надо же человека сначала «в кадр» завести, а потом [обманывать]. А так — будьте готовы, что он развернется и уйдет. Мда», — поделилась Собчак.

Согласно СМИ, драка между Виторганом и Богомоловым произошла вечером 21 января в центре Москвы. На следующий день подробности инцидента рассказал один из посетителей кафе, около которого и развернулась потасовка.

По его словам, охрана видела драку, но не препятствовала ей, а после стычки Богомолов якобы вернулся в кафе с разбитым лицом. Собчак пыталась успокоить возможного любовника, утверждая, что «все будет хорошо».

Пострадавший режиссер Константин Богомолов, которому приписывают роман с Ксенией, сообщил в своем инстаграме о том, что Виторган сломал ему нос.

«Дорогие и неравнодушные друзья! Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано, и я могу представить вам невероятную команду спектакля «Преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», — заявил режиссер.

В свою очередь Виторган спустя несколько дней после произошедшего попросил подписчиков не беспокоить его сообщениями о том, что Собчак якобы вновь проводит время в компании Богомолова.

«Завязывайте! Во-первых, я не работаю по вызову. Во-вторых, я не выдержу второй раз такого визга. В-третьих, — этот гештальт я закрыл. И если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны», — написал в своем инстаграме актер.