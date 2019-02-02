Ждала от Киркорова тройню: москвичка умерла после шоу Малахова

Скончалась героиня одного из выпусков скандального шоу Малахова «Прямой эфир» Светлана Сафиева. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на родственников женщины.

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В конце декабря поклонница Киркорова побывала в «Олимпийском» на концерте своего кумира, а сразу после мероприятия ее отправили на лечение. В первый день февраля родственники Сафиевой сообщили о ее смерти.

«Светлана ушла из жизни в среду. Но обстоятельства ее смерти мне не хотелось бы комментировать», — рассказала племянница Сафиевой Оксана Хоменок.

Источники в телевизионных кругах сообщили СМИ о том, что 53-летняя москвичка скончалась в результате инсульта, развившегося из-за психологических проблем.

В ноябре прошлого года Сафиева заявила, что ждет тройню от певца Филиппа Киркорова и через суд пыталась взыскать с артиста $200 тыс. на роды.

Когда команда Малахова пришла в ее элитную 260-метровую квартиру на Тверском бульваре для съемки видео, женщина продемонстрировала свой огромный живот и запасы дорогой детской одежды и колясок, рассчитанные на несколько лет вперед.

Дама также показала фотографии Филиппа Киркорова, которые она бережно поместила в рамки, и поведала о ее взаимоотношениях с артистом.

«В принципе он хорошо ко мне относился. Ни в какие ориентации я не верила, потому что я его чисто как мужчину чувствовала. У меня кроме него, кроме Филиппа, никого особенно не было. У нас началась такая любовь, определенная любовь, стадия такой сильной чувственной любви», — рассказала Светлана.

Малахов повез героиню в клинику на УЗИ — рентген показал, что в большом животе женщины кроются не тройняшки, а обильные жировые отложения, в медицинских кругах именуемые «фартуком». Беременность признали ложной.

Однако даже задокументированные врачами данные не стали для Сафиевой поводом засомневаться в ожидании малышей. Оказалась, что женщина имеет психологическое заболевание, которое развилось на фоне смерти ее мужа.

Сам Киркоров не комментировал ситуацию с поклонницей. Известно, что сейчас у него очень плотный график: близится «Евровидение», на котором Россию может представить подопечный артиста Сергей Лазарев.

Ранее член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян предложил отправить самого Филиппа Киркорова на международный песенный конкурс, который пройдет в мае 2019 года в Израиле. По мнению Манукяна, 51-летний артист имеет все шансы на победу, так как является «самым большим фанатом» состязания.

«На мой взгляд, если уж мы остаемся на «Евровидении» и ежегодно посылаем своего участника на этот музыкальный конкурс, то пришло время собрать воедино все, что у нас есть по этой части. А кто в России является самым большим фанатом этого конкурса и одновременно уже был его участником в прошлом? Конечно, Филипп Киркоров! Его мы и отправим!»

— цитирует Манукяна «Экспресс-газета».

Кроме того, Вадим напомнил, что Киркоров уже принимал участие в конкурсе в 1995 году, однако тогда он занял лишь 17-ю позицию в рейтинге. Согласно Манукяну, в то время исполнитель просто не был готов к триумфу, так как у него была всего неделя на подготовку: «Когда он пел «Колыбельную вулкану», он, на мой взгляд, еще не был готов победить».

Член экспертного совета подчеркнул, что теперь творчество певца полностью изменилось — оно направлено на молодежь и отвечает современным тенденциям. Он также добавил, что Филипп Бедросович знает толк в организации качественного и фееричного шоу. По мнению представителя Госдумы, музыканту поможет и опыт в качестве наставника участников «Евровидения».

Певец неоднократно брал на себя ответственность за подготовку других исполнителей песенного конкурса, включая Дмитрия Колдуна, Ани Лорак и Сергея Лазарева. В прошлом году он представлял молдавскую группу DoReDoS, которая по итогам вошла в десятку.