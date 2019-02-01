«Сеет ненависть»: Трампа обвинили в попытке линчевать негра-гея

Актриса сериала «Академия «Амбрелла» Эллен Пейдж в эфире «Позднего шоу» произнесла страстную речь о человеческой ненависти, которая растет благодаря таким влиятельным людям, как президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майк Пенс. Обсуждая недавнюю историю о нападении на чернокожего актера и открытого гея Джусси Смоллетта, Пейдж отметила нежелание СМИ прямо озвучивать причину инцидента. Она выступила против представителей власти, которые стремятся вызвать страдания непохожих на общую массу людей, подавая пример насилия над ними.

«Если вы находитесь во власти, но ненавидите людей и хотите причинять им страдания, вы причиняете неприятности и своей карьере — как вы думаете, что в итоге произойдет? Дети будут подвергаться жестокому обращению, из-за этого возможны попытки самоубийства и нападения на людей на улице», — заявила Пейдж.

Реклама

В течение встречи ведущий шоу Стивен Кольбер внимательно слушал Эллен и почти все время молчал, позволял ей высказаться. В какой-то момент она попросила прощения за свою эмоциональность, но Кольбер заверил, что ей не за что извиняться.

По словам Эллен, она часто встречала проявления женоненавистничества и гомофобии в Голливуде. Хоть актриса и признает, что в последние годы в этой проблеме произошли небольшие позитивные изменения, она призывает Голливуд ускорить темп.

«Есть некоторый прогресс, но, честно говоря, я действительно думаю, что нам нужно поторопиться», — сказала она.

Стоит отметить, что Пейдж превратила шоу дискуссионного формата в эмоциональный монолог — невооруженным глазом было видно, что эта тема ее очень задевает. Аудитория студии Кольбера реагировала на страстную речь актрисы продолжительными овациями.

Напомним, что вечером 28 января прибывший в Чикаго ради съемок в сериале «Империя» актер Джусси Смоллетт был госпитализирован после нападения неизвестных. Согласно TMZ, инцидент произошел в ночь на 29 января по местному времени. Спустя несколько часов после прилета 36-летний калифорниец решил сходить в ресторан. На обратном пути на него напали двое мужчин, которые ни с того ни с сего принялись ожесточенно избивать темнокожего актера.

Сообщается, что в результате атаки Джусси получил множественные ушибы и перелом ребра. Особого резонанса ситуации придал тот факт, что на Смоллетта напали не простые грабители, но, похоже, личные поклонники президента США Дональда Трампа, целью которых было унизить и нанести серьезные травмы темнокожему актеру, который к тому же является открытым геем.

По информации прессы, нападавшие оскорбляли Смоллетта по расовому признаку, издевались над его ориентацией, а также выкрикивали знаменитый трамповский лозунг «MAGA» («Make America Great Again», «Вернем Америке былое величие» — «Газета.Ru»). Отмечается, что в ходе инцидента злоумышленники набросили на шею актера веревку и завязали петлю. Кроме того, они облили Смоллетта отбеливателем. В СМИ при этом подчеркивается, что незадолго до нападения артисту поступило письмо с оскорблениями и угрозами, автор которого пригрозил Джусси смертью. Расследованием дела занялись сотрудники ФБР.

На следующий день после нападения источники, напрямую связанные с Смоллеттом, рассказали изданию TMG новые подробности инцидента. По их словам, полицейские приказали Джусси отдать им телефон, чтобы убедиться, что во время нападения он разговаривал со своим менеджером — записей разговоров им было недостаточно. В этот момент Джусси почувствовал себя неловко и не стал отдавать смартфон, в связи с чем полицейский заявил, что актер отказался переслать и записи. При этом Смоллетт был не против предоставить следователям аудиофайлы.

«Джусси Смоллетт не отказывался передавать записи телефонных разговоров полицейским — скорее, он не хотел передавать свой телефон», — сообщили люди из окружения Джусси.

Также источники попросили СМИ разъяснить читателям, что нападавшие не были в шляпах с надписью «MAGA» и Джусси об этом не говорил. Скорее всего, он имел в виду, что мужчины выкрикивали лозунг «Страна «MAGA».

Знакомые актера опровергли еще одно утверждение — в прессе сообщалось, что Смоллетт долгое время после инцидента не снимал веревку с шеи — в том числе оставался в петле во время лечения в больнице. Источники назвали это легендой, отметив, что у него действительно была веревка на шее, когда полицейские прибыли через 42 минуты после нападения — актер в течение часа не снимал ее для того, чтобы «сохранить улики».