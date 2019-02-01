При чем тут Безруков? Украина запретила Довлатова

Украина запретила ввоз на свою территорию одной из книг советского писателя Сергея Довлатова. Об этом сообщил на своем сайте госкомитет телевидения и радиовещания страны. Причиной попадания книги в украинский черный список стало то, что в предисловии упоминается российский актер Сергей Безруков, внесенный на Украине в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

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Помимо произведения Довлатова, по схожим причинам под санкции попали еще 12 книг, однако лишь этот текст был запрещен для ввоза по столь косвенной причине.

«Эксперты обратили внимание на то, что уже не первый раз российские издатели, выпуская книги авторов, которые ничего общего не имеют с идеями «русского мира», в предисловиях к ним пропагандируют имперскую идеологию и ее апологетов. Такие провокации стали типичными в условиях гибридной войны, которую ведет против Украины Российская Федерация», — говорится в сообщении комитета.

Среди другой литературы, которая была запрещена ко ввозу на территорию страны — книга Никиты Непряхина «Убеждай и побеждай: секреты эффективной аргументации», так как в ней в качестве примера приводятся цитаты вождей СССР Владимира Ленина и Иосифа Сталина. По мнению составителей списка, подобный подход является «прямой пропагандой коммунистической идеологии», которая запрещена на Украине.

Также в черный список был внесен Андрей Шарый с книгой «Балканы: окраины империй», где он, в частности, говорит о том, что будущее, «связанное узами народов, способна гарантировать только общая для всех русская империя».

Отдельно авторы черного списка прокомментировали книгу Евгения Торчинова «Путь запредельного. Религии мира. Психотехника и трансперсональные состояния», которая, по их мнению, содержит в себе пророссийскую пропаганду, а также разжигает межэтническую и религиозную рознь.

Помимо этого, под запрет попал и ряд детских книг, в оформлении которых была использована коммунистическая или российская государственная символика. В комитете подчеркнули, что один из запрещенных учебников английского языка был «разрисован флагами вооруженных формирований России».

В сообщении отмечается, что за 2018 год госкомтелерадио Украины выписало 97 заключений об отказе на ввоз в страну 477 тысяч изданий, содержащих в себе антиукраинские материалы. По результатам работы было составлено 27 административно-хозяйственных протоколов о нарушении правил распространения книгоиздательской продукции, а сумма штрафов составила более 2 млн 390 тыс. рублей.

В начале года Государственное агентство Украины по вопросам кино также сообщило о запрете на демонстрацию на территории страны 139 фильмов и сериалов, в числе стран-производителей которых значилась Россия. Помимо произведений, посвященных российским вооруженным и правоохранительным силам (сериалы «Штрафбат», «Последний бой майора Пугачева»), под запрет попали и такие фильмы, как «Легенда №17», «Ночной дозор», «Дневной дозор», а также комедии Леонида Гайдая и Георгия Данелии.

Не миновала аналогичная участь даже первый приобретенный руководством Netflix украинский сериал «Нюхач», показанный по российскому телевидению, а также фильм «Любовь в большом городе 2», в производстве которого принял участие кандидат в президенты страны и руководитель «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский.

Удивление многих украинцев вызвало то, что у сотрудников госкино Украины не вызвал вопрос режиссерский дебют Зеленского «Я, ты, он, она», который был снят на русском языке, при том, что деньги на его производство были выделены из бюджета страны.

«Фильм украиноязычный, хотя я тоже не в восторге от технологии его производства. Однако важен результат», — отметил председатель госкино Филипп Ильенко.

Он также подчеркнул, что оригинальной звуковой версией фильма является украинская тонировка, в то время как законодательство не оговаривает условий технологии производства и то, на каком языке должны говорить на площадке актеры.