«Прошу не обижаться»: Винокур защитил Галкина от Ахеджаковой

Юморист Владимир Винокур прокомментировал скандал вокруг конфликта телеведущего Максима Галкина и народной артистки России Лии Ахеджаковой, которая обвинила пародиста в желании посмеяться над ней и ее судьбой.

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«Прошу Лиичку не обижаться. Если на артиста делают пародии, значит, он популярен», — сказал Винокур в интервью Ura.ru.

Будучи коллегой Галкина по жанру пародии, Винокур подчеркнул, что на его выступления никто не обижался.

«Всю свою жизнь занимаюсь пародией. Никто не обижался — ни Муслим Магомаев, ни Лев Лещенко, ни Вахтанг Кикабидзе, ни Людмила Зыкина. Зыкина после пародии даже подарила мне цветы», — сказал артист.

Винокур также процитировал народного артиста СССР Анатолия Папанова, который называл пародию популяризацией артиста. Он отметил, что с искренней симпатией относится и к Ахеджаковой, и к Галкину.

«Максим — мой коллега, он очень талантливый. Лия Ахеджакова — талантливая актриса. Люблю их обоих», — заявил Винокур.

Причиной возникшего конфликта стал продемонстрированный по Первому каналу юмористический монолог Галкина, с которым он выступил на сцене театра «Современник» в рамках празднования юбилея Галины Волчек. В нем он представил артистку в образе женщины, пристающей к «сильным мира сего» с вопросами о России.

«Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и делать такую милую имитацию, в которой я якобы пристаю к сильным мира сего со словами: «ой, я про Россию хочу поговорить», — сказала Ахеджакова в интервью YouTube-каналу «Культура памяти».

Актриса подчеркнула, что для нее уже «не по возрасту» ситуации, в которых талантливый человек пользуется ее именем, чтобы публично посмеяться «над ее судьбой». Ахеджакова также призвала юмористов осторожнее выбирать материал, чтобы не задеть чувства людей, которых они делают объектом своей пародии.

«Моя репутация не пострадает, но мне жалко, что такой прекрасный, талантливый человек, как Галкин, смеет немножко издеваться надо мной ради успеха у зрителей», — добавила она.

Ахеджакова также отметила, что избегает навязывания своих взглядов окружающим и стремится не конфликтовать с коллегами, если их взгляды не совпадают. Она подчеркнула, что «прекрасно относится ко всем, если речь не идет о последних врунах и взяточниках».

Сам Галкин ответил на претензии актрисы в своем инстаграме. В частности, ведущий Первого канала и супруг Аллы Пугачевой поблагодарил ее за то, что ему «не отказывают в таланте», и попросил, чтобы 80-летняя народная артистка России «не лишала его права на свободу слова и самовыражения».

Он также подчеркнул, что занимается политической сатирой, в то время как Ахеджакова является «непримиримым борцом с режимом». По словам Галкина, это делает ее «желанным участником» его пародий из-за яркой актерской манеры.

«Конечно, пародии присущ гротеск и Вы в жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьезнее, но и Путин в моем изображении гораздо комичнее, чем оригинал», — добавил юморист.

Галкин также подчеркнул, что вопрос убедительности той или иной пародии — дело аудитории, и обратил внимание на реакцию зрителей, которую назвал «восторженной». Помимо этого, он указал на то, что среди публики были люди знающие Ахеджакову лично, о чем она не упомянула и что сам пародист считает «особенно ценным».

Артист подытожил, что делал пародию «не за глаза» и хотел не спекулировать на чьем-либо имени, а порадовать саму актрису и ее коллег.

За несколько месяцев до конфликта между Галкиным и Ахеджаковой имя актрисы попало в новостные сводки из-за того, что ее упомянул член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян, комментируя свое предложение лишить актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста России за «пренебрежительные» заявления о «русском мире» и СССР.

«Жду теперь еще и Ахеджакову с высказыванием на эту тему. Тогда будет полный букет мнений. Хотя она наверняка снова расскажет про «кровавый режим» и «37 год»!» — сказал тогда Манукян.

Сама Ахеджакова в том же интервью рассказала о том, что переживает небольшой творческий кризис, так как ей достается мало перспективных ролей, хотя она продолжает работать в театре и в кино. Также она поделилась своими чувствами в связи с потерей в последние годы нескольких близких друзей и коллег, среди которых — режиссер Эдьдар Рязанов.