Умер Игорь Кан

Советский и российский актер театра и кино Игорь Кан скончался на 82-м году жизни. Согласно агентству РИА «Новости», артист ушел из жизни еще в среду, 30 января, однако известно о его кончине стало лишь спустя пару дней. Отмечается, что Кан умер вскоре после своего дня рождения — 29 января Игорю Ивановичу исполнился 81 год.

Причина смерти актера на данный момент остается неизвестной. Дата прощания с Каном будет объявлена позднее.

Игорь Кан родился в 1938 году. По информации СМИ, свою актерскую карьеру она начинал в алма-атинском ТЮЗе, который позднее сменил на Русский театр Эстонии. Кроме того, он являлся артистом Московского областного театра имени Островского.

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Дебют Кана в качестве киноактера состоялся в 70-х годах прошлого столетия. Он наиболее запомнился зрителям по роли однорукого контрабандиста в культовом советском фильме «Кин-дза-дза!», вышедшем на экраны в 1986 году. Также на счету заслуженного артиста страны участие в таких проектах, как «Тактика бега на длинную дистанцию», «Комментарий к прошению о помиловании», «Скорый поезд», «Кремлевские тайны шестнадцатого века», «След дождя» и «Гостинец от крестной».

Менее года назад — в начале апреля — не стало художника Николая Колейчука, создавшего знаменитую «гравицапу» и другие вымышленные предметы для популярного фильма Георгия Данелии. О смерти деятеля искусства, ушедшего из жизни в возрасте 76 лет, сообщил в своем фейсбуке ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Не стало Вячеслава Колейчука, выдающегося российского художника-кинетиста, который умел своими работами создавать поражавшие всех иллюзии пространства, оптические фокусы... Он работал в театре: в частности, с Валерием Фокиным делал «Превращение» в «Сатириконе» И каждый, кто видел этот спектакль, помнит, как фантастически преображалась конструкция дома Замзы, за какие-то считанные секунды делая большого взрослого человека крошечным насекомым. Он чувствовал театр, и все, что делал Колейчук, всегда изнутри, внутренне было невероятно театральным и артистичным. Искренние соболезнования семье. И нам всем», — написал Заславский.

Ранее еще одна звезда картины Данелии — Нина Русланова, исполнившая в ленте роль Галины Борисовны — стала гостьей шоу «Судьба человека» Бориса Корчевникова, на котором обсуждались последствия перенесенных женщиной инсультов. В ходе передачи, посвященной 73-летней артистке, стало известно, что из-за произошедших нарушений мозгового кровообращения у нее появились проблемы с речью.

Дочь знаменитой актрисы Олеся в эфире программы при этом выразила мнение, что проблемы со здоровьем матери остались в прошлом.

«Надо маме сказать спасибо за то, что она не сдается. Я не люблю заниматься самоанализом. В этот период мы просто шли вперед. У нас выбора не было. Можно, конечно остановиться, сесть под дерево и ждать. Может, быстро умрешь, а может — нет. Но мы выбрали другой путь. Мы просто шли вперед — и все. Потому что только там есть надежда», — приводит ее слова «СтарХит».

По информации СМИ, актриса дважды перенесла приступы кровоизлияния в мозг — в 2009 и 2014 годах. Предположительно, проблемы с речью появились у нее в результате первого инсульта.

Сама артистка предпочитает не рассказывать о своем здоровье, компенсируя это другими откровенными историями из прошлого. Так, к примеру, на шоу Корчевникова она поведала о тяжелых родах Олеси, ответственность за которые боялись брать на себя даже врачи.

«Они мне сказали, что не будут брать ответственность и принимать роды. Тогда муж связался с нашими знакомыми, которые были врачами, и я уехала рожать к ним. Мне говорили, что нужно сделать выбор, кого спасать в случае, если роды пойдут не по плану. Я перед отъездом даже бумажку какую-то подписала, что спасать нужно ребенка», — призналась Русланова.