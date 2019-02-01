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Исповедь Собчак: вся правда о драке Виторгана

Собчак стала гостьей программы «Эксклюзив» после драки мужа

Ведущий шоу «Эксклюзив» Дмитрий Борисов анонсировал, что гостьей субботнего эпизода передачи будет журналистка Ксения Собчак. По мнению поклонников программы, темой выпуска станут супружеские взаимоотношения телеведущей и актера Максима Виторгана, а также драка между ее мужем и возможным любовником Константином Богомоловым.

Телеведущий Дмитрий Борисов в своем инстаграме анонсировал субботний выпуск программы «Эксклюзив», гостьей которого стала его коллега Ксения Собчак. 33-летний журналист при этом не уточнил, какой теме будет посвящен очередной эпизод шоу, однако поклонники передачи предположили, что в эфире Первого канала экс-кандидат в президенты России расскажет всю правду о взаимоотношениях с мужем Максимом Виторганом и его драке с режиссером Константином Богомоловым, которому приписывают роман с Ксенией.

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Ранее телевизионщики уже пытались выяснить у Собчак подробности резонансной потасовки Богомолова и Виторгана, случившейся в начале предыдущей недели в Москве, однако остались ни с чем. Согласно 37-летней телеведущей, представители телеканала НТВ пригласили ее в эфир обсудить политику, однако незадолго до старта шоу она узнала, что на самом деле все ждут от нее рассказа про драку с участием мужа.

«Сегодня день не задался. Договорились об интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федерального канала, который позвал меня «Украину обсудить», готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера и длинная подводка про драку.

Совсем [обнаглели]. Вот реально. Я, естественно, развернулась и ушла. И даже возмутительно не то, что хотели [обмануть], а то, что профнепригодны. Надо же человека сначала «в кадр» завести, а потом [обманывать]. А так — будьте готовы, что он развернется и уйдет. Мда», — поделилась Собчак на своем телеграм-канале.

Скандальная потасовка между Виторганом и Богомоловым, согласно СМИ, произошла вечером 21 января в центре Москвы. Подробности громкого инцидента немногим позднее рассказал один из посетителей кафе, около которого и развернулась стычка.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну, и он вышел», — поведал очевидец в интервью «Пятому каналу».

По его словам, охрана видела драку, но не препятствовала ей — и Богомолов якобы вскоре вернулся в кафе с разбитым лицом. Собчак пыталась успокоить возможного любовника, утверждая, что «все будет хорошо». В этот момент внутрь зашел Виторган, однако охрана им «сцепиться» еще раз уже не позволила.

Косвенно подтвердил факт драки и Богомолов, сообщивший поклонникам о переломе носа.

«Дорогие и неравнодушные друзья! Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано, и я могу представить вам невероятную команду спектакля «Преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», — заявил режиссер.

В свою очередь Виторган спустя несколько дней после произошедшего попросил подписчиков не беспокоить его сообщениями о том, что Собчак якобы вновь проводит время в компании Богомолова.

«Ребята, завязывайте! Во-первых, я не работаю по вызову. Во-вторых, я не выдержу второй раз такого визга. В-третьих, — этот гештальт я закрыл. И если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны», — написал в своем инстаграме актер.

Немногим ранее он также выложил в социальных сетях фотоотчет о том, как поужинал со своими детьми от предыдущего брака. По информации «СтарХит», в комментариях под записью Собчак пожелала супругу «приятного аппетита», на что тот ответил ей: «И вам».