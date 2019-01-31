«Чуть старше моего сына»: Зудина рассказала о любовнике

После долгой паузы актриса Марина Зудина возвращается в кино. В скором времени состоится премьера многосерийного эротического триллера «Содержанки» Константина Богомолова, в котором артистка сыграла одну из ролей.

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«Для меня это скорее история очень одиноких людей, многие из которых просто не знают, что такое любовь. Не дано. В жизни, к сожалению, такое часто встречается», — сказала актриса.

По сюжету сериала, героиня Зудиной состоит в романтических отношениях с мужчиной, который значительно моложе ее.

«Если уж и есть в моей сюжетной линии провокация, то это скорее возраст партнера, с которым у моей героини связь. Он чуть старше моего сына», – приводит слова актрисы Woman.ru.

Кроме того, к выходу готовятся проекты «Хороша жена» и «Ампир V» с участием Марины. Вдова легендарного российского актера Олега Табакова подчеркнула, что такое количество работы не является способом пережить семейную трагедию, а «так совпало». В марте будет уже год, как умер супруг Зудиной. По ее признанию, она так и не смирилась со смертью Табакова.

«Утрату нельзя пережить, потому что это остается с тобой навсегда. Все мои потери со мной. Жизнь просто течет параллельно. Есть жизнь, а есть твоя боль, и это две параллели.

Я могу шутить, но, если где-то услышу голос Олега Павловича, слезы сразу выступают на глаза», — призналась Марина.

Вдова Табакова заявила, что смерть ее больше не страшит: «Я верю, что душа бессмертна. Смерть – это не окончание жизни, а переход куда-то в другое измерение. Это встреча с теми, кого ты любил. Сегодня я не боюсь смерти. Проведя в реанимации сто с лишним дней и увидев столько боли, я на многое стала смотреть иначе. Произошла переоценка ценностей».

Осенью прошлого года в разговоре с журналистами Зудина пожаловалась на новые порядки в МХТ после смерти ее супруга, который при жизни был художественным руководителем театра. По словам Марины, она стала «приглашенной актрисой» и стала крайне редко появляться на сцене.

«Сильнее того, что я испытала, начиная с ноября прошлого года, когда Олег Павлович попал в больницу, ничего быть не может, — цитирует вдову Табакова «7 дней». — И то, что с некоторыми людьми, вроде бы близкими, у меня разрушились связи. И то, что в МХТ не состоятся постановки Константина Богомолова и Евгения Марчелли, в которых я должна была сыграть. Но это все меня особо не мучит и не ранит. Когда испытываешь максимальную боль, после нее перестаешь остро реагировать на последующие удары».

Артистка также рассказала, что не имеет четкого представления о том, что происходит в театре. По словам Зудиной, после смерти мужа она лишь однажды зашла в его кабинет, когда «освободила его от личных вещей».

«Я мало слежу за переменами, работаю, живу своей жизнью, — продолжила актриса. — А захочет ли дальше сотрудничать со мной Сергей Васильевич (Сергей Женовач — новый худрук МХТ — прим. «Газеты.Ru») — не знаю. Никто из артистов никогда ничего не может знать наперед».

То, что она стала реже появляться на сцене, Зудина объяснила тем, что постановки Константина Богомолова с ее участием, стали реже появляться в репертуаре театра.

«О Богомолове Сергей Васильевич сказал, что у Константина и так в МХТ идет много спектаклей, а в театре должны поработать и другие режиссеры, — рассказала артистка. — Возможно, через какое-то время их сотрудничество продолжится, я даже на это надеюсь. В случае с Марчелли я не знаю, почему в МХТ не продолжили диалог с таким талантливым режиссером. Надеюсь, не потому, что в его постановке «Дачников» репетировала я. Шучу, конечно! Марчелли очень современный режиссер. И МХТ давно хотел с ним сотрудничать».

Зудина не назвала конкретных имен повлиявших на то, что у нее стало гораздо меньше работы в театре, однако не стала отрицать случившихся перемен. Зудина убеждена, что мировоззрение и идеи нового руководителя, несомненно, повлияют на атмосферу театра.

«Могу сказать одно: МХТ при Табакове был благополучным, радостным и успешным театральным коллективом, — отметила актриса. — Табаков сумел создать атмосферу радости и творческой свободы. Дай Бог силы Сергею Васильевичу продолжить это».