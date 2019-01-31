Выборы как шоу: Зеленский возглавил президентскую гонку

Шоумен Владимир Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине, выяснили социологи группы «Рейтинг». Согласно результатам опросов общественного мнения, 41-летнего уроженца Днепропетровской области на предстоящих президентских выборах поддержат около 19% от общего числа тех украинцев, которые уже определились с кандидатом и точно пойдут голосовать.

Второй в избирательной гонке по состоянию на середину — конец января идет экс-лидер рейтинга Юлия Тимошенко: бывшему премьер-министру Украины симпатизируют примерно 18,2% граждан. Что касается действующего президента страны Петра Порошенко, то на данный момент его поддерживают всего 15,1% украинцев.

В первую пятерку рейтинга также вошли лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко — 10% и 8,5% соответственно.

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Накануне, 30 января, стало известно, что Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Зеленского в качестве кандидата на выборах главы государства.

«Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала артиста, руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского кандидатом в президенты на выборы 31 марта», — говорится в официальном заявлении.

Согласно СМИ, Владимир, который был выдвинут от своей партии «Слуга народа», прошел регистрацию несмотря на то, что в последнее десятилетие не проживал на территории Украины.

Ранее — сразу после подачи документов в ЦИК — Зеленский заверил, что является человеком слова и не выдвигается на выборы сугубо ради пиара.

«Я рад, что сегодня все поймут, люди поймут, что это не какая-то реклама, что я человек слова, это не фейк и я серьезно отношусь к нашей стране», — приводит его слова «Интерфакс».

По словам шоумена, его предвыборная программа в будущем будет дорабатываться и дополняться.

«Мы должны жить в другой стране — в Украине, но без коррупции и коррупционеров, без проблем, в свободной демократической стране, в целостной стране, включая Донбасс и Крым», — подчеркивает кандидат в президенты.

На прошлой неделе комик также заявил о выходе из состава акционеров компании Green Family LTD, тем самым порвав все связи со студией, снимающей фильмы на территории России. В качестве подтверждения своих слов он продемонстрировал поклонникам и потенциальным избирателям документ о прекращении сотрудничества, датированный 23 января 2019 года.

«28 лет наши политики что-то там обещают и потом обязательно врут. Не хочу быть таким, неприятно быть таким. Поэтому я пообещал и я сделал, и мне для этого 5 лет ждать не надо», — отметил Зеленский.

Заявление Зеленского о выдвижении в президенты было показано в новогоднюю ночь на принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому телеканале «1+1», тогда как поздравление Порошенко вышло в эфир уже после полуночи. Сам артист при этом заверил, что перенос обращения главы государства связан исключительно с технической ошибкой.

«Мы же передали кассету, они знали, что там есть мое обращение, какое оно — они не знали. Они это увидели перед эфиром. Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже <...> я думаю, что это техническая ошибка», — цитирует комика «Украинская правда».

В свою очередь руководители телеканала заявили, что никакой ошибки в переносе поздравления Порошенко не было.

«Собственно, история про Зеленского в новогоднюю ночь тоже про это. Мы хоть и коммерческие медиа, но уважаем институт власти, поэтому оставили традицию выступления президента. И, кстати, с точки зрения смотрения, он получил больше охвата именно на «Плюсах». Но встречать Новый год «по отмашке» старшего товарища считаю совковым рудиментом. Пора отвыкать», — сказал генеральный директор «1+1» Александр Ткаченко.

Добавим, что предвыборная президентская кампания стартовала на Украине 31 декабря. До 3 февраля 2019 года кандидаты на пост главы государства могут выдвинуться и подать необходимые для регистрации документы. После регистрации они смогут начать предвыборную агитацию, которая продлится до 29 марта. Выборы состоятся 31 марта.