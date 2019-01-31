Шутки о педофилии оценили в DC: Ганн снимет «Отряд самоубийц»

Американский режиссер и сценарист Джеймс Ганн, снявший первые две части франшизы «Стражи Галактики» для Marvel Studios, не только напишет сценарий для второй части фильма вселенной DC «Отряд самоубийц», но также может снова оказаться в режиссерском кресле.

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Слухи о том, что именно Ганну может быть доверена работа над нашумевшим блокбастером, появились после того, как стало известно о желании заявленного режиссера фильма Гэвина О'Коннора покинуть проект. Такое решение он мог принять после того, как студия Warner Bros. отклонила его собственный сценарий.

Сообщалось, что О'Коннор предложил сценарий, повторявший своими сюжетными ходами и персонажами сюжет другого фильма по комиксам вселенной DC — «Хищные птицы», который должен будет выйти на экраны в феврале 2020 года. Получив отказ, он решил уделить свое время работе над фильмом с участием Бена Аффлека.

Как рассказали источники, новая часть «Отряда самоубийц» имеет все шансы стать полноценным перезапуском проекта, а не просто прямым продолжением истории, рассказанной в первом фильме. По их словам, студия ждет, что Ганн сможет придать всей франшизе новое направление.

Отмечается, что специально для этого актерский состав будет практически целиком обновлен. Самому же фильму было решено придать то настроение, которое зрители могли почувствовать в первых двух частях «Стражей Галактики». Среди продюсеров, которые не побоялись взяться за проект с опальным режиссером, — Чарльз Ровен, Питер Сафран, а также Зак и Дебора Снайдер. Выход фильма запланирован на август 2021 года.

Ганн, начинавший свой путь как сценарист таких фильмов, как «Токсический мститель 4» и «Тромео и Джульетта» для независимой студии низкобюджетного кино Troma, известной провокационным изображением насилия и секса, был отстранен от работы над блокбастером Marvel «Стражи Галактики 3» из-за своих сообщений в твиттере десятилетней давности.

В них Ганн грубо и неполиткорректно шутил на такие темы, как педофилия, СПИД и сексуальное насилие. О компрометирующих шутках режиссера, который активно выступал против президента США Дональда Трампа, заставили вспомнить общественность ультраправые активисты и журналисты.

После того скандала, который вызвала публикация сообщений из твиттера десятилетней давности, руководство Marvel Studios приняло решение прекратить сотрудничество с Ганном, несмотря на хорошие сборы обеих частей фильма.

«Оскорбительные заявления, найденные в твиттере Джеймса, не имеют оправданий и противоречат ценностям нашей студии. Поэтому мы и разорвали наши отношения с ним», — заявил глава компании Disney, которой принадлежит Marvel.

В защиту режиссера сразу же выступила серьезная часть съемочной группы «Стражей Галактики». Так, исполнители главных ролей опубликовали открытое письмо руководству компании, в котором попросили простить Ганна.

«Мы полностью поддерживаем Ганна. Были потрясены его отстранением на прошлой неделе и намеренно выждали десять дней перед комментарием, чтобы подумать, помолиться, все выслушать и обсудить», — говорилось в тексте обращения.

Режиссер также публично признал свою вину и извинился перед теми, чьи чувства могли задеть его провокационные шутки.

«Я правда пытаюсь работать над пониманием и минимизацией гнева. Мои попытки получить сомнительными заявлениями какую-то реакцию общественности закончены. Но я беру на себя всю ответственность за то, что писал когда-то. Все, что я могу сейчас сделать, — предложить людям свои искренние сожаления по поводу содеянного», — сказал Ганн.

Несмотря на заверения режиссера, просьбы актеров и поклонников, решение студийного руководства оказалось окончательным, и проект был заморожен на неопределенное время. Вместе с этим, представители студии пообещали, что в случае выхода третьей части на экраны она будет снята по сценарию, который успел подготовить Ганн до расторжения контракта.

Комментируя сообщения о том, что Ганну будет доверена работа над «Отрядом самоубийц», первая часть которого вызвала неоднозначную реакцию у публики и критики, глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что не видит в этой ситуации соперничества, и отметил, что Ганн, по его мнению, «делает классные вещи».