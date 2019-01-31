$40 млн для педофила: кого озолотит «Богемская рапсодия»

Известный американский режиссер Брайан Сингер получит десятки миллионов долларов за работу над биографической драмой о Фредди Меркьюри и группе Queen «Богемская рапсодия», ставшей одним из главных претендентов на «Оскар» в этом году. По данным The Hollywood Reporter, несмотря на то что скандальный постановщик был уволен за две недели до окончания съемок, его имя по-прежнему числится в титрах в качестве одного из создателей фильма.

Как отмечает издание, благодаря многолетнему опыту работы над культовой франшизой «Люди Икс», ставшей одной из самых прибыльных во вселенной Marvel, и хорошо составленному контракту, Сингер получит более $40 млн за «Богемскую рапсодию».

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К удивлению самой студии 20th Century Fox, «Богемская рапсодия» смогла с легкостью пережить увольнение своего создателя, став настоящим хитом и заработав на сегодняшний день $817 млн во всем мире. Кроме того, последняя работа Сингера была номинирована на пять премий «Оскар», включая самую престижную категорию — «Лучший фильм». Месяцем ранее картина заработала две статуэтки «Золотого глобуса» в номинациях «Лучший драматический фильм» и «Лучший актер в драматическом фильме» (Рами Малек).

В середине декабря издание «The Atlantic» опубликовало еще одно расследование, связанное с обвинением в изнасиловании и сексуальных домогательствах к несовершеннолетним со стороны Брайана Сингера. Уточнялось, что работа над материалом длилась в течение 12 месяцев. За это время репортеры опросили более чем 50 человек, включая четверых мужчин, которые ранее никогда публично не заявляли о своем «опыте общения» с известным режиссером.

«Обвинения против Сингера очень серьезны и обширны, — заявили журналисты в статье. — Некоторые из предполагаемых жертв заявили нам, что режиссер соблазнил их, когда они были еще несовершеннолетними».

Репортеры также отметили, что опрошенные люди получили глубокие психологические травмы, в некоторых случаях ставшие причиной депрессии и употребления наркотических веществ.

Сингер не смог закончить работу над лентой, так как был уволен студией за две недели до завершения основных съемок. 1 декабря 2017 года он не появился на съемочной площадке, обосновав это проблемой со здоровьем в его семье. Однако спустя три дня студия объявила о расторжении контракта. Тогда режиссерское кресло занял Декстер Флетчер, который доснял оставшийся материал. Несмотря на громкий скандал, имя Сингера было использовано в титрах в качестве единственного постановщика, так как более двух третей фильма были сняты им.

Примечательно, что в середине октября 2018 года Сингер рассказал, что в скором времени в прессе должна выйти статья, посвященная ложным обвинениям и сфальсифицированным судебным искам по делу о сексуальном насилии. Таким образом, он заранее заявил о своей невиновности и призвал читателей не верить тому, что будет написано.

Кроме того, постановщик утверждал, что авторы статьи намеренно искажают факты и представляют в ином свете старые обвинения, которые уже были признаны фальшивыми. По словам Сингера, журналисты используют цитаты неких источников, «утверждающих, что они в курсе его интимной жизни». К слову, высказывания Брайана относились к изданию Esquire, которое так и не опубликовало ни одной статьи.

До этого инцидента против режиссера было выдвинуто сразу три обвинения в изнасиловании, однако ни одно из них так и не дошло до судебного разбирательства. Впервые обвинения в домогательствах прозвучали еще в 2014 году, когда некий Майкл Иган заявил, что в конце 90-х Сингер совершил над ним акт насилия. В итоге обвинитель сам отозвал заявление, и дело было закрыто. Спустя год появилось анонимное сообщение от гражданина Великобритании, но суд даже не стал его рассматривать.

В 2017 году против Сингера подал иск некий Сезар Санчес-Гусман, обвинивший его в изнасиловании в 2003-м, когда истцу было 17 лет. Тогда представители режиссера категорически отвергли вину клиента и заявили о несостоятельности дела. Они также обратили внимание на то, что адвокатом Санчеса-Гусмана является Джефф Херман, который представлял Игана в 2014-м и сам же затем отказался от ведения дела. Более того, выяснилось, что сам Херман, который специализируется на подобных делах и представляет двух актрис в деле Харви Вайнштейна, сам был обвинен в изнасиловании в 1998 году.