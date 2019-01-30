«Не удивлена аресту»: обманутая Волочкова о сенаторе Арашукове

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем опыте общения с задержанным недавно членом Совета Федерации Рауфом Арашуковым. По словам танцовщицы, ее совсем не удивляет происходящее с сенатором.

Анастасия отметила, что знакома с семьей сенатора около 10 лет и Арашуков всегда «кичился деньгами отца». Она рассказала, что он несколько раз обманывал ее команду, готовившую выступления в Карачаево-Черкесии.

«Когда я приезжала со своими благотворительными концертами, их было два за все эти десять лет, и два раза он и тогда умудрялся обмануть всю мою команду, заплатив в два раза меньше денег, чем мы просили. А цена вопроса была минимальная, только на команду, поскольку благотворительные концерты», — приводит слова Волочковой «Лента».

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Она подчеркнула, что арест Арашукова должен стать уроком для «тех, кто считает, что если у них большое количество денег, то им подвластно все». Балерина убеждена, что причиной задержания стала криминальная деятельность бизнесмена.

Рауф Арашуков был задержан 30 января. Генеральный прокурор огласил сенатору от Карачаево-Черкесии ряд обвинений, среди которых заказные убийства и дестабилизация обстановки в регионе. Следователи располагают информацией о том, что он причастен к хищению природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.

Ранее Волочкова закатила скандал во время съемок телешоу «Пусть говорят», который был посвящен актуальным новостям из жизни балерины. Когда артистка узнала, что в студии присутствует ее старый знакомый, владелец сети отелей Андрей Марченко, она попыталась уличить его в попытке попиариться за счет ее популярности.

Сообщалось, что знакомство балерины с бизнесменом произошло во время гастролей в Краснодарском крае. Волочкова рассказала о том, что Марченко пытался ее соблазнить, но, получив отказ, отстал. Тогда Анастасия сочла мужчину порядочным и согласилась сделать рекламу его заведению.

После этого жеста доброй воли «олигарх из трущоб» (как его называет артистка), возобновил свои попытки сблизиться и стал докучать сообщениями интимного характера. В итоге бизнесмен даже отказался платить за рекламу.

«Ты поступаешь, как чмошник!» — обратилась Волочкова к Марченко и обозвала его «ничтожеством».

Версия бизнесмена о взаимоотношениях с балериной кардинально отличается от ее заявления. По словам владельца сети отелей, артистка сама звонила ему и звала к себе домой, после отказа приехать, люди Волочковой принялись вымогать у него деньги.

«Сначала требовали 25 тысяч, потом 250. Не понимаю за что должен платить», — заявил предприниматель.

Сама Анастасия назвала его слова абсурдом и описала попытку соблазнения.

«Андрей стоял возле «Феррари», он начал до меня домогаться, рассказывал, какой он крутой, какие у него отели, «Феррари», на что я ему сказала: «Друг мой сердечный, меня не удивить ни «Феррари», ни яхтами, ни самолетами. Интеллигентно, но он был послан», — рассказала Волочкова.

Другой участник передачи — бывший водитель балерины Александр Скиртач, которого она в прошлом году обвинила в хищении крупной суммы денег. После суда мужчина был признан виновным и после нахождения в СИЗО ему был вынесен приговор в виде трех лет колонии и оплата штрафа. На обвинения Анастасии он ответил заявлением о том, что она оказывала эскорт-услуги. В студию Скиртач выходить не рискнул, предпочтя комментировать происходящее из-за кулис.

Также на программе обсуждались сложные взаимоотношения артистки с ее мачехой Еленой Веселовой, к которой ушел отец Волочковой, когда ей было 14 лет. Несмотря на свою обиду, балерина поддерживает недавно перенесшему инсульт отца: около 10 лет Юрий Волочков не способен ходить и говорить.

Анастасия заявила, что Веселова жестоко обращалась с мужем, тянула из него деньги и била.

«Я помимо папиной пенсии помогала ему деньгами. Каждый месяц перечисляла 30 тысяч рублей. Я всегда покупала папе мебель и все, что было необходимо. Но у меня есть друзья в Петербурге, которые с папой с первого дня инсульта. Я от них узнала, что у папы даже нет чайника, хотя покупала уже три за месяц», — рассказала артистка.

Анастасия также рассказала, что Юрий Федорович недавно был похищен, а спустя несколько часов возвращен с подозрением на пневмонию и повторный инсульт. Балерина убеждена, что это дело рук сожительницы отца, желающей завладеть ее квартирой.