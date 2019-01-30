Новый суд Линча? Фанаты Трампа избили темнокожего актера-гея

Известный американский актер Джусси Смоллетт госпитализирован в Чикаго после нападения неизвестных. Согласно TMZ, инцидент произошел в ночь на 29 января по местному времени. 36-летний калифорниец прибыл в крупнейший город штата Иллинойс из Нью-Йорка вечером 28 января ради съемок в «Империи» и спустя несколько часов после прилета решил сходить в ресторан. На обратном пути на него напали двое мужчин, которые ни с того ни с сего принялись ожесточенно избивать темнокожего актера.

Сообщается, что в результате атаки Джусси получил множественные ушибы и перелом ребра. Особого резонанса ситуации придал тот факт, что на Смоллетта напали не простые грабители, но, похоже, личные поклонники президента США Дональда Трампа, целью которых было унизить и нанести серьезные травмы темнокожему актеру, являющемуся открытым геем.

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По информации прессы, нападавшие оскорбляли Смоллетта по расовому признаку, издевались над его ориентацией, а также выкрикивали знаменитый трамповский лозунг «MAGA» («Make America Great Again», «Вернем Америке былое величие» — «Газета.Ru»). Отмечается, что в ходе инцидента злоумышленники среди прочего набросили на шею актера веревку и завязали петлю. Кроме того, они облили Смоллетта отбеливателем. В СМИ при этом подчеркивается, что незадолго до нападения артисту поступило письмо с оскорблениями и угрозами, автор которого пригрозил Джусси смертью. Расследованием дела занялись сотрудники ФБР.

Съемочная команда «Империи» утром следующего дня, когда Смоллетта уже отпустили из больницы домой, провела экстренное совещание по мотивам случившегося. Инцидент, согласно одному из очевидцев собрания, поверг в шок многих актеров, из-за чего съемки сериала пришлось ненадолго приостановить.

На мероприятии среди прочего был поднят вопрос о безопасности артистов во время их работы в Чикаго, и продюсеры шоу во избежание повторения страшной ситуации приняли решение приставить вооруженную охрану к звездам проекта.

С официальным комментарием относительно произошедшего позднее выступили и представители телевизионной сети FOX, транслирующей «Империю».

«Мы глубоко опечалены и возмущены тем, что член нашей семьи — звезда «Империи» Джусси Смоллетт — был жестоко атакован ночью в Чикаго. Мы хотим поддержать Джусси, жизнерадостного и сильного человека, и пообещать, что вместе с правоохранительными органами сделаем все для привлечения преступников к ответственности. Узнав о случившемся, все наше сообщество объединилось против презренного акта насилия и ненависти, в котором пострадал наш сотрудник», — говорится в заявлении FOX.

Нападавших на Смоллетта к настоящему моменту до сих пор не нашли. Инцидент, впрочем, попал на камеры видеонаблюдения, что должно значительно помочь следствию. Согласно СМИ, злоумышленники являются белыми мужчинами, причем один из них в момент совершения преступления был облачен в балаклаву.

Смоллетт является одним из популярнейших открытых геев Голливуда. О своей ориентации актер не устает напоминать едва ли не в каждом интервью после каминг-аута, совершенного им практически одновременно с началом съемок в «Империи» (то есть в 2015 году) на шоу Эллен Дедженерис. Помимо «Империи», на счету Смоллетта роли в таких проектах, как «Маршалл», «Чужой: Завет», «Звезда», «Подземка», «Прирожденный гонщик 2», «Проект Минди» и «Реванш». В популярном сериале FOX Джусси, что интересно, является не только исполнителем одной из главных ролей, но еще и режиссером.

Ранее Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в городе Тупело, штат Миссисипи, рассказал, что в молодости его часто сравнивали с легендарным певцом и «королем рок-ролла» Элвисом Пресли.

«Я не хочу, чтобы это прозвучало очень тщеславно, но в молодости мне приходилось часто слышать о моем внешнем сходстве с Элвисом. Вы можете в это поверить? Лично я всегда считал это отличным комплиментом», — сказал политик, после чего посетовал на мешающий идеальному сходству цвет волос.