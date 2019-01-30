Избиение сошло с рук: Башаров появился с женой на публике

Актер Марат Башаров появился вместе с супругой Елизаветой Шевырковой на премьере фильма Григория Константинопольского «Русский бес». Пара впервые появилась вместе спустя почти месяц после скандального избиения артистом своей жены.

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О том, что известный актер избил свою супругу, рассказал в конце 2018 года брат Шевырковой Федор изданию Starhit. По его словам, в ходе ссоры Башаров начал применять физическое насилие по отношению к жене, в результате чего сломал ей нос. После этого женщину доставили в травмпункт, где она провела ночь вместе со своей матерью.

Как рассказал брат пострадавшей, Башаров уже избивал свою третью супругу, с которой они оформили отношения в 2016 году. Так, в 2017-м она была госпитализирована с травмой руки, однако семья решила не выносить произошедшее на публику.

«Всегда пыталась скрыть побои даже от нас. Ведь это происходит уже не в первый раз. В прошлом году Башаров сильно повредил ей палец. Тогда она оказалась на больничной койке почти с грудничком на руках. А сейчас все намного хуже — закрытый перелом носа. И снова на глазах у ребенка!» — рассказал Федор Шевырков.

По его словам, после нападения супруга актера переехала к маме, а сам Башаров не выходил на связь. Как сообщил сайт kp.ru, подмосковная полиция получила телефонограмму от врачей о госпитализации Шевырковой, однако сама она заявления о произошедшем не подавала. Несмотря на это, правоохранительные органы все же приступили к проверке по факту поступления данных от врачей.

Сама пострадавшая опубликовала 31 декабря в своем инстаграме поздравления с Новым годом, в комментарии к которым один из пользователей оставил ей поздравления из Тайланда, в ответ на что она сообщила, что сама хочет полететь туда вместе с сыном.

«С Новым годом!! Вы надолго в Тай? Хочу с сыном полететь после 5-го», — написала она.

При этом, сам актер, до сих пор не прокомментировавший сообщения об избиении своей супруги, был замечен в начале января на горнолыжном курорте во Франции. По словам источника, актер вел себя активно и не выказывал признаков расстройства в связи с произошедшим.

«Мы видели Марата и его дочь на склоне. Он хорошо катается на лыжах, радуется, веселится, как будто ничего и не произошло несколько дней назад», — рассказал источник.

Башаров известен своим жестоким поведением по отношению к женщинам, с которыми он состоит в браке. Так, в 2014 году скандал разразился вокруг избиения актером своей супруги, актрисы Екатерины Архаровой. Ей он также сломал нос и нанес травмы головы. Артисту удалось избежать судебного преследования, так как жена решила его пожалеть из-за дочери.

«Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы. Все справки и доказательства до сих пор находятся у моего адвоката. Но я сжалилась, в первую очередь из-за маленькой Амели, она часто гостила у нас. Девочке тогда было всего десять лет, и я не хотела лишать ее отца», — заявила Архарова.

Однако в ноябре 2017 года Башаров в эфире Первого канала заявил, что отрицает все обвинения в свой адрес.

«Говорили, что я избил ее жестоко, но такого не было. Это было ужасно. К тому же, после скандала от меня отвернулись многие друзья», — сказал актер.

Шевыркова тогда выступила на стороне мужа и также выразила сожаление в связи с обвинениями в его адрес. Тогда же она назвала обидными новости о своем собственном избиении.

«Мы приехали, а в сети уже появились новости, будто на островах мы сильно поссорились, что Марат меня избил. Обидно читать подобное, особенно при условии, что на это и намека нет», — говорила она.

Сама Архарова, узнав, что Башаров вновь прибегнул к рукоприкладству в семье, заявила, что он должен был носить свою жену на руках, и добавила, что таких людей, как он «только могила исправит».

Несмотря на возмущение со стороны большинства коллег в связи с произошедшим, ведущая передачи «Давай поженимся» Роза Сябитова проиллюстрировала своей фотографией с Башаровым текст в инстаграме о качествах, которыми должен обладать хороший супруг. По ее словам, такой мужчина должен хорошо зарабатывать, не быть жадным, больше проводить времени дома, выступать за равноправие, оказывать заботу и ставить отношения в семье на первое место.

По мнению поклонников Башарова, его появления вместе с Шевырковой на людях после скандала, а также отсутствие официальных заявлений с их стороны может говорить о желании сохранить брак ради сына, которому недавно исполнилось два с половиной года.