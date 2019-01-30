Премьеры недели: британская королева и русский бес

«Фаворитка», реж. Йоргос Лантимос

Главной премьерой этой недели должен стать лидер премии «Оскар» 2019 года по числу номинаций (десять) — фильм «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. Постоянно меняющий жанры режиссер в этот раз решил обратиться к историческому материалу. Фильм посвящен жизни королевы Великобритании XVIII века Анне Стюарт и разворачивается на фоне войны страны с Францией. В опутанном интригами королевском дворце появляется новая кухарка, которая добивается симпатии королевы и скоро становится готова к борьбе за то, чтобы сразиться за место фаворитки при ней. Сохранив свое фирменное отстраненно-сюрреалистическое настроение, Лантимосу удалось снять доступный и мейнстримовый фильм. Отдельным украшением фильма стало трио Оливии Колман, Рэйчел Вайс и Эммы Стоун.

Ажиотаж среди российских любителей хоррора вызвал фильм «Рассвет», одну из главных ролей в котором сыграла Оксана Акиньшина. Новый проект авторов «Невесты», права на показ которой приобрел Netflix, должен будет стать отправной точкой для создания новой киновселенной, которую планируется выстроить вокруг событий фильма. Для съемок картины был приглашен Павел Сидоров, получивший в Берлине награду за свой клип на песню «Не Париж» группы «Ленинград». По сюжету, главная героиня испытывающая чувство вины из-за смерти матери при родах, пытается справиться с потерей брата. С этой целью она присоединяется к психологической группе, члены которой работают над своими страхами при помощи осознанных сновидений. Однако настоящий кошмар ждет их после пробуждения.

У автора нашумевшего сериала «Пьяная фирма» Григория Константинопольского есть традиция – раз в десять лет он снимает культовое кино. Двадцать лет назад на экраны российских кинотеатров вышел его фильм «Восемь с половиной долларов», десять лет назад — сборник киноновелл «Кошечка» с Михаилом Ефремовым в роли пожилой балерины, а сейчас вернулся в большой кинематограф с новой историей об окружающей его современности — «Русский бес». Главный герой фильма — баловень судьбы: он работает художником-дизайнером и готовится открыть ресторан на ссуду от отца своей невесты. Но у него на пути появляется таинственный соперник, который стремится расстроить все планы.

«Белый парень Рик», реж. Ян Деманж

Фильм «Белый парень Рик», продюсером которого выступил Дарен Аронофски, рассказывает историю семьи Верш, которая занималась осведомлением ФБР о торговле наркотиками в Детройте в 1980-х годах. После того, как Верши оказались одной из немногих белых семей оставшихся в городе, охваченном эпидемией крэка, глава семейства в исполнении Мэттью Макконахи решает начать сотрудничать с федеральными властями. Специально для этого 14-летний Верш-младший входит в круг наркоторговцев, информацию о которых передает властям. Однако из-за конфликта, возникшего с руководством ФБР, подросток оказывается вынужден сменить сторону и погрузиться в мир торговли наркотиками всерьез, в результате чего становится самым молодым наркодилером в американской истории.

«Ангел», реж. Луис Ортега

Спродюсированный Педро Альмодоваром фильм «Ангел» посвящен реальным событиям, произошедшим в Аргентине в начале 1970-х годов. Главный герой фильма, 20-летний серийный убийца Карлос Робледо Пуч, получил от прессы прозвище «Ангел смерти» за свою привлекательную внешность, совершил 11 убийств и 40 ограблений. Специально ради отбывающего до сих пор свой тюремный срок преступника в законодательство страны пришлось внести изменения, которые запрещают мужчине выходить на свободу до тех пор, пока живы родители его жертв. Из-за хладнокровия, а также эффектности совершенных им преступлений, многие также называли Пуча кинозвездой преступного мира.