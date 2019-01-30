«Пиарится на моем имени»: Ахеджакова пристыдила Галкина

Советская и российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова в интервью YouTube-каналу «Культура памяти» раскритиковала популярного юмориста Максима Галкина. По ее словам, пародист намеренно использует ее имя в своих миниатюрах, чтобы посмеяться над ее судьбой.

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Уточняется, что речь идет о шутках на тему гражданской позиции 80-летней актрисы. В последнее время имя Ахеджаковой часто мелькало в СМИ в контексте критики политики российских властей в отношении Украины. В частности, она заявляла, что не признает крымский референдум. Галкин взял эту тему на вооружение в своем юмористическом монологе и представил 80-летнюю артистку в образе той, что якобы пристает к «сильным мира сего» с вопросами о России.

«Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и делать такую милую имитацию, в которой я якобы пристаю к сильным мира сего со словами: «ой, я про Россию хочу поговорить», — цитирует Ахеджакову StarHit.

— Это не по возрасту, когда я включаю Первый канал, вижу огромный праздник в «Современнике», на нем талантливый человек Галкин использует мое имя, чтобы посмеяться надо мной, над моей судьбой».

По ее мнению, юмористам стоит осторожнее подходить к выбору материала для своих монологов, чтобы не задеть чувства пародируемых ими людей. При этом народная артистка России подчеркнула, что считает Галкина талантливым юмористом. Однако, по ее словам, желание шоумена понравиться аудитории можно расценивать как проявление слабости.

«Моя репутация не пострадает, но мне жалко, что такой прекрасный, талантливый человек, как Галкин смеет немножко издеваться надо мной ради успеха у зрителей», — отметила актриса.

Ахеджакова подчеркнула, что сама она никогда не навязывает собственные взгляды окружающим.

«Я ни в коем случае не конфликтую с коллегами, если у нас не совпадают взгляды. Я прекрасно отношусь ко всем, если речь, конечно, не идет о последних врунах и взяточниках», — рассказала актриса.

В интервью артистка также поделилась последними подробностями своей жизни. В последние годы из жизни ушли сразу несколько ее близких друзей и коллег, включая советского и российского режиссера и сценариста Эльдара Рязанова, о ком она не может говорить без слез.

Кроме того, она рассказала, что сейчас переживает небольшой творческий кризис. По словам Лии Меджидовны, она продолжает сниматься в кино и играть в театре, но перспективные роли ей достаются редко.

«У меня очень мало главных ролей. Я, конечно, все еще работаю, но не так много. Часто посещаю театры, смотрю на творения своих друзей», — передает слова актрисы СМИ.

Сам Максим Галкин пока никак не отреагировал на высказывания Ахеджаковой. Ранее он неоднократно утверждал, что в его монологах нет никакого негатива, а лишь попытка подарить людям хорошее настроение.

Ситуация с Галкиным — не первый случай, когда известная артистка становилась предметом насмешек.

В 2016 году Ахеджакова раскритиковала журналиста Павла Лобкова, который разместил на своей странице в фейсбуке шуточный пост от имени актрисы. В нем она якобы запретила президенту США Дональду Трампу смотреть фильмы с ее участием. Тогда ведущий заявил, что позвонил артистке и принес личные извинения за причиненную обиду.

Ранее советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский публично высказался в адрес пародиста Максима Галкина, назвав того «ужасно бездарным». В то же время, народный артист Грузии признался, что восхищается супругой юмориста — Аллой Пугачевой.

«Я Галкина терпеть не могу. Трясет от него, потому что это — махровая самодеятельность. Он ужасно бездарный. Просто говорит текст, а таланта нет, кроме наглости — ничего нет. Он умный, образованный, но мне абсолютно неинтересно его творчество. Галкин и Пугачева встретились: она — солнце, он — черное донце. Видимо, кому чего не хватает», — заявил Садальский в эфире программы «Выход в люди».