За кого сватают Сансу: новая свадьба в «Игре престолов»

Премьера финального сезона «Игры престолов» с каждым днем становится все ближе и ближе — знаменательное событие, как известно, состоится 14 апреля, когда HBO представит первую серию заключительной части саги (всего же их будет шесть; последний эпизод появится на экранах 19 мая). В связи с этим фанаты сериала с еще большим рвением строят конспирологические теории относительно того, что случится в восьмом сезоне, пытаясь вычислить, кто из персонажей доживет до самого конца, кому в итоге достанется Железный трон и чем завершится любовная связь между Матерью драконов Дейенерис Таргариен и Джоном Сноу, еще не знающими о собственном родстве.

Небезразлична зрителям и судьба Сансы Старк, дочери бывшего лорда Винтерфелла Эддарда Старка, в ходе седьмого сезона ставшей исполняющей обязанности Хранителя Севера.

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По мнению фанатов, в финале «Игры престолов» Сансе, роль которой исполняет Софи Тернер, звезда грядущего блокбастера из вселенной «Людей Икс», наконец-таки удастся найти семейное счастье в браке с Гендри Баратеоном, последним наследником (пусть и бастардом) экс-правителя Семи Королевств Роберта Баратеона.

Согласно поклонникам, молодой человек является прекрасной партией для девушки: их свадьба, во-первых, поможет укрепить союз между домами Старков и Баратеонов, что может сыграть важную роль в предполагаемой битве за престол (если она, конечно же, будет, и Белые ходоки всех не победят), во-вторых, прекратит практически перманентные страдания героини, судьба которой в течение первых семи сезонов складывалась, мягко говоря, непросто (легко, впрочем, в «Игре престолов» не было никому). За брак персонажей также говорит тот факт, что Гендри, добрый и простой парень, воспитывавшийся кузнецом, ранее уже успел зарекомендовать себя среди близких для Сансы людей — сестры Арьи и Джона Сноу, ее сводного брата.

Все предыдущие взаимоотношения Старк-старшей в «Игре престолов», напомним, были для героини катастрофическими. Так, в начале саги она едва не стала супругой Джоффри Баратеона-Ланнистера, который сначала предательски казнил отца Сансы на ее глазах, а затем всячески унижал девушку, держа ее в постоянном страхе. Он же заставил Старк обручиться со своим дядей Тирионом Ланнистером, который хоть и относился к жене с почтение и заботой, но был той абсолютно противен из-за внешнего вида.

Позднее Санса вышла замуж за Рамси Болтона, бастарда Русе Болтона, убившего почти всю ее семью. Этот брак оказался для героини, пожалуй, самым жутким — будучи одним из самых жестоких персонажей саги, Рамси избивал и насиловал Старк, после чего собственноручно убил младшего брата девушки. Наконец, не нашла счастья Санса и в отношениях с подлым Мизинцем (Лорд Петир Бейлиш), желавшим настроить девушку против ее близких и приложившим руку к убийству Эддарда Старка.

Интересно, что практически все «любовники» Сансы в итоге плохо кончили — в живых остался лишь Тирион, который обращался с девушкой нежно и внимательно, оберегая ее от врагов.

Ранее 22-летняя Тернер, исполнительница роли Сансы, возможно, по неосторожности раскрыла подробности финала «Игры престолов», которые держатся создателями в строжайшей тайне. Молодая актриса набила на внутренней стороне предплечья изображение лютоволка, гербового животного семейства Старк, подписав татуировку девизом «Стая живет», что позволило поклонникам эпопеи небезосновательно задуматься о позитивном для членов семьи финале. Особой пикантности предполагаемому спойлеру добавил тот факт, что татуировка тщательно скрывалась артисткой, став достоянием общественности лишь благодаря тату-мастеру, работавшему с Софи.

Сама Тернер, комментируя заключительный сезон саги, при этом пообещала, что в нем будет рекордное количество крови и насилия.

«Это «Игра престолов». Так что в новом сезоне будет еще больше крови, смертей и мучений, чем за все предыдущие годы», — заявила она в интервью Esquire.