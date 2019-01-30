Герой Эстонии: толкнувший Скабееву депутат будет награжден

Депутата Верховной рады Украины Борислава Березу, который толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву, представили к государственной награде президента Эстонии. Украинский политик получит орден «Крест Маарьямаа» IV степени за активную помощь в решении эстонских проблем из рук главы страны Керсти Кальюлайд. Вручение награды приурочено к 101-й годовщине принятия Декларации независимости Эстонской Республики.

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24 февраля отмечается в стране, как день независимости Эстонии. В этот день в 1918 году был принят «Манифест ко всем народам Эстонии», который объявил страну независимой демократической республикой.

Ранее сообщалось, что украинский политик Борислав Береза толкнул и оскорбил российскую журналистку в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ольга Скабеева брала интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко, и в какой-то момент ее грубо задел один из представителей прессы. Следом так же поступил и депутат Береза: преграждая путь к Геращенко, он помешал журналистке задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. Видео инцидента, который произошел 24 января, Скабеева опубликовала в своем инстаграме.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров был очень возмущен поведением Березы. По мнению Кадырова, если бы подобное случилось с украинской журналисткой в Чечне или другом регионе РФ, это спровоцировало бы жесткую критику на Западе и, кроме того, инцидент мог бы стать поводом для рассуждениях о правах человека.

«А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить», — возмутился глава Чечни.

Он добавил, что «обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху». В ответ Береза заявил в эфире «Громадского телевидения», что не воспринимает предостережения Кадырова всерьез.

«Если бы что-то было более-менее серьезное, они [СБУ] бы сообщили», — сказал политик.

Также он отказался извиняться перед женщиной за рукоприкладство и добавил, что никого не боится и не будет нанимать охрану.

«Я хожу по улицам Киева сам, <…> использую как свой автомобиль, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?» — резюмировал депутат.

Ранее член Совета Федерации Игорь Морозов, объявивший в фейсбуке о намерении получить сатисфакцию за оскорбление телеведущей, вызвал Березу на «дуэль». В качестве оружия политик выбрал пистолет «Удав». Украинский депутат ответил на этот вызов согласием, пригласив россиянина на встречу перед центральным входом Верховной рады 4 февраля.

«А там разберемся. Может, вожжами отвоспитываю его, а может — оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь. Время пошло», — написал Береза в социальных сетях.

Морозов заявил, что он и сам не против отправиться в Киев для разборок с Березой. Как указал российский политик, поездка состоится только при согласовании с руководством верхней палаты парламента.

«Это же официальная поездка на Украину. Буду обсуждать этот вопрос», — заверил Морозов, добавив, что предложит третью страну в качестве места для дуэли, если его поездку в итоге все-таки не согласуют.

Российский журналист Евгений Попов, который является мужем и по совместительству соведущим Ольги Скабеевой, заступился за супругу и назвал ее обидчиков «рогулями» — этот жаргон используется на Украине для обозначения «проявления самоуверенной малокультурности» и вульгарности.

«В случае с Ольгой очевидно, что этот «рогуль» применил насилие к журналисту. Следом вступился депутат Верховной Рады Береза, а уже потом вице-спикер Рады Ирина Геращенко благодарит в Facebook за физическую поддержку», — написал телеведущий на своей странице в социальной сети.

Попов также отметил, что все произошедшее является серьезным правонарушением, на которое уже обратили внимание ПАСЕ, передает НСН. Ведущий уверен, что если бы российский политик обошелся подобным образом с иностранным журналистом, дело бы закончилось новым пакетом санкций для нашей страны.