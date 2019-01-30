«Майк Тайсон для взрослых»: петербуржец получил «Порно-Оскар»

Российский порноактер Алексей Маетный из Санкт-Петербурга, известный как Маркус Дюпри (Markus Dupree), стал обладателем восьмой премии AVN Awards, которая вручается создателям и актерам фильмов «для взрослых».

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35-я церемония вручения премий состоялась 26 января в США. Согласно СМИ, Маетный был представлен сразу в 26 номинациях, однако удостоился лишь одной награды — в номинации «Лучшая сцена втроем» с участием двух женщин.

«Я был номинирован 26 раз! Побил свой прошлогодний рекорд. А вот статуэтка одна. Получил «Оскар» за «лучшую сцену втроем» с Анжелой Уайт и Киссой Синс, — рассказал Алексей в комментарии сайту «Комсомольская правда». — Я, конечно, ожидал, что вновь стану «Исполнителем года». Но, с другой стороны, не могут же мне постоянно давать несколько наград».

При этом в прошлом году Алексей, будучи последователем известного итальянского порноактера Рокко Сиффреди, одержал победу сразу в четырех номинациях, включая престижную «Лучший исполнитель». Тогда петербуржца номинировали в 22 категориях. В 2017 году он получил сразу три статуэтки «Порно-Оскара».

Маетный отметил, что полученные награды принесли ему не только популярность среди любителей фильмов «для взрослых», но и новые предложения о сотрудничестве. Теперь именитые в порноиндустрии режиссеры предлагают актеру главные роли в своих картинах.

«Вместе с этим выросла ответственность, — признался он. — Теперь я снимаюсь в тех картинах, где требуется игра. С сюжетом, диалогами <...> Есть коллега, которая меня в этом консультирует. Мы разбираем сеты на площадке, оттачиваем актерское мастерство. Она всегда меня предупреждает: «Главное — не переигрывать».

По словам Алексея, работа требует от него много сил и времени: у него практически нет выходных, а график съемок расписан на несколько месяцев вперед. К слову, за прошлый год порноактер принял участие примерно в 270 «пикантных» сценах.

Несмотря на то, что 30-летний артист состоит в браке с коллегой по цеху — испанской порноактрисой Лус Абреу, известной под псевдонимом Бриджит Би, семейные отношения вовсе не являются помехой для любимого занятия.

«Я очень люблю девушек. Счастлив от того, что знаю, когда, где и как буду заниматься сексом <...> Вплоть до мая, — цитирует Маетного СМИ. — К тому же, мне достаются самые лучшие партнерши. Я работаю только с топовыми моделями. Все они «горячие» штучки и очень хотят любви. Но моя супруга всем дала понять, что я уже занят».

Со своей будущей женой Алексей познакомился на съемочной площадке, где, по его словам, между ними сразу же вспыхнула страсть. Он подчеркнул, что относится к занятию своей жены спокойно, так как главное для него то, что она получает удовольствие от работы.

«Я ведь тоже кайфую. Это видно. Каким бы я актером не был, сыграть или сымитировать тот секс, который зритель видит в сценах, невозможно. По интенсивности, по жесткости, по агрессивности со мной тяжело сравниться. Я как Майк Тайсон, только в порно», — заявил Маетный.

Новость о победе Маетного вызвала ажиотаж в соцсетях. Шоумен и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров даже посвятил земляку свое новое стихотворение, в котором сравнил порноактера с российскими хоккеистами.

«Он представил родину достойно! // Парень наш! Простой, но молодец. // Может я конечно и тупой, но // Дайте ему что ли «Мерседес», — написал музыкант в инстаграме.

Алексей Маетный начал свою карьеру в порноиндустрии в родном Санкт-Петербурге, где учился на факультете международных отношений в Институте экономических связей. С 2015 года он проживает в Лос-Анджелесе.

По словам Маетного, главной мотивацией сняться в видео «для взрослых» для него стала несчастная любовь. Он признался, что в отношениях часто изменял и пытался контролировать «каждый шаг» девушки.

«Мы встречались лет пять, а потом расстались. Она меня бросила. Я так злился на себя. Ощущение было, будто пол ушел из-под ног, — рассказал Алексей. — Но я сам был виноват. Изменял, глупо контролировал каждый ее шаг, говорил, что не снимаюсь в порно <...> С того времени мы не общаемся, потерялись. Но я вспоминаю о ней с теплотой, ведь во многом моя новая жизнь началась благодаря ей».

Премия AVN Awards по версии американского журнала Adult Video News, посвященного видеоиндустрии «для взрослых», вручается с 1984 года. Ее часто именуют «Порно-Оскаром», в рамках которого актеры соревнуются более чем в сотне номинаций.