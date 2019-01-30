«Ничтожество и чмошник»: Волочкова закатила скандал

Самая известная балерина страны Анастасия Волочкова устроила скандал на съемках выпуска шоу «Пусть говорят», посвященного актуальным новостям из жизни артистки. Узнав, что на передаче присутствует ее давний знакомый, владелец сети отелей Андрей Марченко, Волочкова начала обвинять его в попытках пропиариться за счет ее звездного имени.

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С бизнесменом балерина познакомилась во время гастролей в Краснодарском крае. По словам Волочковой, Марченко пытался ее соблазнить, но получил отказ и отстал. Тогда танцовщина посчитала мужчину порядочным и согласилась прорекламировать его заведение. После этого шага навстречу бизнесмен или, как его называет Анастасия, «олигарх из трущоб», снова стал проявлять к ней внимание и забрасывать сообщениями интимного характера. В заключение она добавила, что миллионер и вовсе отказался платить за рекламу.

«Ты поступаешь, как чмошник!» — обратилась балерина к бизнесмену и назвала его «ничтожеством».

Рассказы Марченко о взаимоотношениях с Волочковой кардинально отличаются от версии балерины. По словам бизнесмена, женщина сама звонила ему и приглашала к себе домой. После того, как Андрей отказался приехать, люди Анастасии начали вымогать с него деньги.

«Сначала требовали 25 тысяч, потом 250. Не понимаю за что должен платить», — рассказал предприниматель.

Сама танцовщина назвала это бредом и рассказала о том, как бизнесмен пытался ее соблазнить.

«Андрей стоял возле «Феррари», он начал до меня домогаться, рассказывал, какой он крутой, какие у него отели, «Феррари», на что я ему сказала: «Друг мой сердечный, меня не удивить ни «Феррари», ни яхтами, ни самолетами. Интеллигентно, но он был послан», — поведала Волочкова.

Еще одним участником передачи был бывший водитель танцовщицы Александр Скиртач, которого год назад она обвинила в похищении крупной суммы денег. После суда мужчину признали виновным и после нахождения в СИЗО ему вынесли приговор в виде трех лет колонии с оплатой штрафа. В ответ на обвинения Волочковой он заявил о том, что она оказывала эскорт-услуги. Но в студию Скиртач выходить отказался, чтобы избежать скандала, и предпочел комментировать происходящее из-за кулис.

Также в эфире обсуждали напряженные взаимоотношения Анастасии с ее мачехой Еленой Веселовой, к которой ушел отец артистки, когда его дочери было 14 лет. Несмотря на долгую обиду за измену родного человека, Волочкова продолжает помогать отцу, недавно перенесшему инсульт: вот уже десять лет бывший чемпион по настольному теннису Юрий Волочков не может ходить и говорить.

По словам балерины, Веселова жестоко относилась к мужу, требовала от него деньги, избивала и содержала в плохих условиях.

«Я помимо папиной пенсии помогала ему деньгами. Каждый месяц перечисляла 30 тысяч рублей. Я всегда покупала папе мебель и все, что было необходимо. Но у меня есть друзья в Петербурге, которые с папой с первого дня инсульта. Я от них узнала, что у папы даже нет чайника, хотя покупала уже три за месяц», — возмущалась артистка.

По ее словам, недавно Юрия Федоровича похитили: в студии даже показали видео с камеры наблюдения, на котором видно, как мужчину увозят в инвалидной коляске в неизвестном направлении, а спустя два часа возвращают с подозрением на пневмонию и очередной инсульт. Балерина считает, что это дело рук сожительницы отца, которая хочет завладеть ее квартирой.

В ответ на громкие заявления гости напомнили Анастасии о том, как она отправляла отца в дом престарелых. За балерину вступился художник Никас Сафронов, ответив, что переезд для пожилого человека может обернуться большим стрессом и очередными проблемами со здоровьем — к тому же, у него есть гражданская жена, которая может за ним ухаживать.

Сама жена поведала, что рассталась с Волочковым еще до первого инсульта, когда он уже состоял в отношениях с другой женщиной. Когда любовница его бросила, Елена не оставила мужа в беде и благородно к нему вернулась. По ее словам, Анастасия на протяжении восьми лет не оказывала отцу никакой помощи, а на его день рождения обильно поила его алкоголем.

С Веселовой согласился и бывший водитель Волочковой Александр Скиртач.

«У Елены уже просто сдают нервы каждую минуту с ней спорить. Это при мне же было. 30 тысяч рублей на инвалида очень мало, все уходило на оплату квартиры», — прокомментировал мужчина.

Во время перепалок Волочкова часто повышала голос и несколько раз пыталась покинуть студию из-за обид или нежелания спорить.