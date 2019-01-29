«Не объяснил, зачем украл»: похитителю «Крыма» грозит 15 лет

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в краже картины «Ай-Петри. Крым» русского художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова, передает РИА «Новости».

Реклама

«Избрать в отношении Дениса Чуприкова <...> меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит решение судьи агентство.

Сам Чуприков отказался признавать вину, но попросил назначить ему в качестве меры пресечения домашний арест. По статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность, группой лиц по предварительному сговору» ему грозит до 15 лет колонии. Следствие также считает, что у Чуприкова могли быть сообщники, личности которых на данный момент не установлены.

Ранее стало известно, что картина «Ай-Петри. Крым» Куинджи пострадала после того, как была украдена из Третьяковской галереи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство культуры России.

По словам директора департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова, незначительные повреждения в виде потертостей появились «при варварской транспортировке картины». Он также подчеркнул, что причиненный работе ущерб носит некритический характер. В ближайшее время ее реставрацией, вероятно, займутся специалисты Русского музея.

Кроме того, Кононов отметил, что экспертизу украденного полотна проводили семь специалистов Третьяковской галереи, включая ученых и реставраторов: «Они выезжали с мобильной лабораторией, включающую такое оборудование, как специальные микроскопы. Никаких сомнений в подлинности картины нет».

Картина «Ай-Петри. Крым» Куинджи была украдена 27 января из Инженерного корпуса Третьяковской галереи, где с осени прошлого года проходит выставка художника. По словам свидетелей, неизвестный на глазах у посетителей снял произведение искусства со стены и скрылся с места происшествия.

Тогда в СМИ писали, что похититель мог оказаться сотрудником музея, так как, судя по видеозаписям с места наблюдения, он хорошо ориентировался на выставке и целенаправленно шел за полотном художника. Кроме того, как сообщил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах, у преступника был сообщник, который во время ограбления ждал его в автомобиле.

Известно, что изначально сотрудники полиции прибыли в Третьяковскую галерею из-за сообщения о краже шубы и лишь после обнародования записей с камер наблюдения заметили пропажу «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи.

На следующий день после кражи полотна СМИ сообщили о задержании похитителя. По данным МВД, подозреваемым оказался 32-летний крымчанин Денис Чуприков, который был задержан в подмосковном поселке Заречье. Украденную картину он спрятал на территории строящегося объекта в Одинцовском районе.

Обстоятельства совершения преступления точно неизвестны. По данным полиции, Чуприков мог украсть картину из корыстных побуждений. Сам мужчина на допросе не смог объяснить свой поступок, передает ТАСС. Уточняется, что при задержании он заявил, что никаких преступлений не совершал.

«Без понятия <...> Я не совершаю преступлений. Я — законопослушный гражданин России», — заявил Чуприков во время допроса сотрудников полиции.

В то же время, по данным «Коммерсанта», после того, как правоохранители показали Чуприкову видеозапись с моментом кражи, он признался, что решился на преступление из-за долгов. У подозреваемого и его жены были финансовые проблемы и отсутствовал постоянный заработок.

«Во время допроса следователя он никак это не объяснил», — передает слова источника в правоохранительных органах СМИ. По его данным, следствие приняло решение назначить задержанному психолого-психиатрическую экспертизу.

«Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза, она будет проводиться в стационарных условиях в институте им. В. П. Сербского», — уточнил собеседник агентства.

Согласно СМИ, в декабре 2018 года мужчина был задержан за хранение наркотиков и находился под подпиской о невыезде. Кроме того, до инцидента в Третьяковке Чуприков привлекался к административной ответственности из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Тогда он отказался проходить медицинское освидетельствование, и на него составили два протокола на общую сумму штрафа 31 тыс. руб., сообщает mk.ru/incident/2019/01/28/biografiya-pokhititelya-kuindzhi-pyushhiy-avtoslesar-i-domrabotnik.html» target=«_blank»>mk.ru.