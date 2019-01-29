Наши люди в Голливуде: ради кого Цекало бросил сестру Брежневой

Российский продюсер, телеведущий и шоумен Александр Цекало, недавно расставшийся со своей третьей женой, младшей сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой, в очередной раз собирается жениться. Его новой избранницей стала актриса Дарина Эрвин, которая снималась в голливудских фильмах. Как сообщает StarHit, их познакомил актер Игорь Жижикин, который работает как в России, так и в Америке.

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Ранее в комментарии «Комсомольской правде» Цекало рассказал о разрыве с Галушкой. Как сообщило издание, причиной разлада в семье стали отношения артиста с другой женщиной. Отмечается, что долгое время он отказывался давать комментарии по поводу своей личной жизни. Однако из-за многочисленных обвинений в измене и обмане шоумен все-таки решил обнародовать окончательное заявление.

«Я официально разведен и свободен», — сказал Цекало.

По данным СМИ, известный продюсер был замечен в компании красавицы «восточной внешности» в одном из столичных ресторанов. При этом пара не скрывала своих чувств, целовалась и покинула заведение вместе. Затем Александр и Дарина улетели в Рим отмечать новогодние праздники, где влюбленных запечатлели на улицах города. Как сообщает издание «Версия», заключить брак с новой возлюбленной Цекало якобы намерен в марте.

Журналистам удалось выяснить, что Дарина Эрвин исполнила несколько эпизодических ролей в голливудских фильмах — например, ее можно было увидеть в одной из серий «Идеального убийства» и в романтической комедии «Кое-что на день рождения» с Шэрон Стоун в главной роли. Помимо съемок в фильмах девушка работала в одном из театров Лос-Анджелеса.

Фотограф Филипп Калмбач, который делал Эрвин съемку для портфолио, поведал известные ему подробности из жизни будущей жены Цекало.

«Я делал для Дарины портфолио в 2017-м. Знаю, что ее папа кореец, а мама русская. У нее также есть близкие родственники в Казахстане. Дарину в Корее считают очень красивой. Популярный в стране портал с удовольствием публиковал ее фото. Фамилию Эрвин она взяла, уже став взрослой. Какая фамилия у нее была раньше — не знаю», — рассказал Калмбач.

Ранее Александр рассказывал, что уже сделал предложение своей возлюбленной, поэтому слово «любовница» по отношению к ней он считает неуместным.

«Слово любовница неуместно и оскорбительно, — отметил Цекало. — Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер».

Анонимный источник из окружения звезд сообщил StarHit, что Александра с Дариной познакомил актер Игорь Жижикин, который часто бывает в Голливуде.

«Поэтому нет ничего удивительного, что Игорь оказался в компании с Сашей и Дариной в том ресторане, где их застукали. Дарина также дружит с Сашиным партнером по бизнесу — соучредителем их кинокомпании «Среда» Иваном Самохваловым. Цекало старше Дарины на 20 лет. Да, он обожает молоденьких, высоких девушек, и ничего удивительного в его чувстве к Дарине нет», — рассказал собеседник.

С сестрой Веры Брежневой 34-летней Викторией Галушкой 57-летний Александр Цекало познакомился в 2007 году в Киеве после скандального развода с певицей Лолитой Милявской. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, пара поженилась. В семье родилось двое детей: дочь Александра и сын Михаил.

Брак с Дариной станет четвертым по счету в жизни шоумена. До женитьбы с Галушкой он дважды состоял в браке — с Аленой Шиферман и Лолитой.