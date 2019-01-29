Джоли возвращается: звезда развеяла слухи злопыхателей

Американская кинозвезда Анджелина Джоли примет участие в съемках триллера «Тот, кто желает моей смерти», экранизации одноименного романа Майкла Кориты, который вышел в 2014 году.

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В качестве режиссера и сценариста нового фильма был приглашен Тейлор Шеридан, известный благодаря нео-вестерну «Ветреная река» и сериалу о жизни на американском ранчо «Йеллоустоун». В послужном списке Шеридана – две номинации американской киноакадемии на премию «Оскар» за сценарии к картинам «Убийца» и «Любой ценой».

Продюсированием фильма займутся компании BRON Studios и Film Rites, финансирование возьмет на себя Creative Wealth Media. Сообщается, что в настоящий момент представители компаний находятся на финальной стадии переговоров с Джоли об ее участии.

По словам представителей авторов, события жесткого и остросюжетного триллера будут разворачиваться на фоне лесного пожара в Монтане, а сама книга будет использована в качестве отправной точки. В центре сюжета — 14-летний мальчик, попавший под действие программы защиты свидетелей в США после того, как при нем произошло жестокое убийство. В рамках программы он должен обучиться навыкам выживания, чем и планируют воспользоваться злоумышленники, которые ведут на него охоту. Защитить его могут только двое сотрудников полиции, приставленные к мальчику для защиты, а также женщина с наблюдательной пожарной башни.

Предположительно, именно роль одинокой женщины может достаться Джоли. Однако специализированные издания подчеркивают, что такая гипотеза является лишь возможной версией, так как актриса может также сыграть кого-то из пары полицейских, которым было поручено охранять мальчика, или даже одного из убийц, которые его преследуют.

Последнее, впрочем, станет возможно только в случае, если Шеридан решит изменить текст оригинала, где в качестве врагов несовершеннолетнего свидетеля выступают два брата-преступника.

В последний раз Джоли появлялась на экране в полнометражном фильме в своей собственной режиссерской работе «Лазурный берег» в 2015 году. Вместе с актрисой в одной из главных ролей в фильме также снялся ее супруг Брэд Питт, а уже в 2016 году Джоли подала документы на развод.

О новом фильме с участием Джоли стало известно на фоне активно циркулирующих слухов о ее решении уйти из профессии. В частности, сообщалось, что вторая часть фильма «Малефисента», выход которой запланирован на май 2020 года, должен будет стать ее последним появлением на экране. Эти слухи подогревались и заявлениями самой Джоли о том, что она хотела бы больше времени уделять писательству, режиссуре и воспитанию шестерых детей.

На данный момент дата выхода нового фильма неизвестна, однако ожидается, что его съемки начнутся в мае, когда Шеридан завершит работу над вторым сезоном сериала «Йеллоустоун» с Кевином Костнером в главной роли.

Такие новости вызвали вопросы в связи с другим проектом Шеридана — триллером «Скорость», в котором должен был сыграть звезда «Стражей галактики» Крис Прэтт. Сообщалось, что руководство Warner Bros. согласилось выделить на проект $75 млн после того, как Прэтт ответил на приглашение принять участие в съемках.

Ожидалось, что Прэтт сыграет бывшего оперативника спецслужб, которого нанимают для работы по ликвидации наркоторговцев. Однако источники рассказали о том, что работа над проектом, в котором также принял участие Джон Бернтал, знакомый с Шериданом по работе над «Убийцей», серьезно замедлилась. Руководство Wraner Bros. не прокомментировало эти сообщения.

В декабре 2018 года руководство компании Bron Creative заключило контракт на $100 млн с Warner Bros. о производстве шести фильмов, среди которых — новые картины с Клинтом Иствудом, Дензелом Вашингтоном, а также лента о происхождении злодея Джокера из вселенной DC Comics с Хоакином Фениксом в главной роли.