Седина в бороду? 93-летняя актриса обвинила классика в харассменте

93-летняя актриса Вера Васильева поведала о том, что в начале карьеры подвергалась домогательствам со стороны знаменитого режиссера Ивана Пырьева. В 1947 году на тот момент малоизвестной 22-летней студентке Московского театрального училища посчастливилось сняться в его фильме «Сказание о земле Сибирской» — роль Анастасии Петровны Гусенковой, как известно, принесла Васильевой огромную популярность.

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В своей книге артистка призналась, что после того, как лента вышла на экраны, Пырьев пригласил ее в свой гостиничный номер, сделав недвусмысленное предложение отблагодарить его за головокружительный успех. Актриса была шокирована поведением режиссера и убежала из гостиницы.

В то время Васильева не решилась рассказать кому-либо о случившемся, вспомнив об инциденте лишь много лет спустя в своей биографии. По словам народной артистки СССР, она пересмотрела свое отношение к произошедшему и теперь называет приставания Пырьева лишь «безумной ошибкой» и «привычным поведением всех людей», работающих в этой индустрии. Вера Кузьминична при этом не держит зла на режиссера и не считает, что рассказ об этом случае может его опозорить.

Примечательно, что Васильева оказалась не единственной артисткой, к которой якобы приставал Иван Александрович. Причем чаще всего возможный отказ кинематографисту заканчивался для девушек крахом карьеры. Так, к примеру, произошло с Людмилой Марченко, которая не согласилась выйти замуж за мэтра, Ией Арепиной, открыто пожаловавшейся на его приставания, и Екатериной Савиновой, которая набралась смелости дать Пырьеву пощечину.

Ранее похожую историю в своей книге рассказала 71-летняя актриса Наталья Варлей.

По словам Варлей, во время съемок «Кавказской пленницы» произошло неприятное событие. Отметив день рождения актера Александра Демьяненко, исполнившего в фильме роль студента Шурика, режиссер Леонид Гайдай предложил Наталье проводить ее до гостиницы.

Пройдя мимо своего номера, где он жил с супругой Ниной Гребешковой, режиссер последовал за актрисой в ее покои, после чего попытался закрыть за собой дверь, однако встретил вежливый отпор актрисы.

«И тут в коридоре раздался громкий звук торопливых шагов, и в дверях остановилась Нина Павловна. Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!». Нина Павловна молча вышла. Хлопнула дверь соседнего номера. Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать»,

— приводит «СтарХит» отрывок из биографической книги «Канатоходка».

Однако поцелуя не случилось — актрисе удалось выставить за дверь кинематографиста и закрыться в номере. На следующий день съемки продолжились так, будто ничего особенного не случилось.

Позже Гайдай сообщил Варлей, что ее героиню будет озвучивать другая актриса. Наталья Владимировна предположила, что это была своего рода месть отвергнутого мужчины.

Несмотря на инцидент, актриса утверждает, что ей удалось сохранить с режиссером дружеские отношения. Незадолго до смерти Леонид Иович якобы назвал ее своей любимой актрисой и признал ошибку.

«Ты знаешь, я до сих пор не могу себе простить того, что озвучил тебя Надей! Я помню, как ты плакала. Надя — блестящая актриса, но она пробовала скопировать твои интонации, и все равно слышно, что это — Надя, хоть и молодая, но все-таки старше тебя на 10 лет. Это не имело смысла. Наташа! Ты прости меня!»

— говорил режиссер.

В ответ на внезапное откровение Варлей вдова Гайдая Нина Гребешкова заявила, что причиной сенсационного признания артистки является климакс.

«Это, наверное, климакс. К Гайдаю обращайтесь, но он уже помер двадцать пять лет тому назад. Мне это неинтересно», — заявила она радиостанции «Говорит Москва».