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Стала известна судьба России на «Евровидении». LIVE

Онлайн-трансляцию жеребьевки полуфиналов «Евровидения-2019»

В Музее искусств Тель-Авива проходит жеребьевка полуфинальной стадии музыкального конкурса «Евровидение-2019». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
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Трансляция
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19:47

Напомним, что первый полуфинал состоится 14 мая. Ну а мы пометим для себя 16 мая — день, когда борьбу за выход в финал поведет представитель России.

19:46

И, наконец, наша группа: Россия, Албания, Азербайджан, Македония, Норвегия, Нидерланды, Хорватия, Литва и Мальта.

19:45

В первой половине второго полуфинала выступят Швейцария, Швеция, Ирланди, Австрия, Молдавия, Латвия, Румыния, Дания и Армения.

19:43

Во второй части первого полуфинала будут бороться Эстония, Португалия, Сан-Марино, Исландия, Грузия, Австралия, Бельгия, Украина и Греция.

19:40

Жеребьевка завершилась! В первой части первого полуфинала выступят Словения, Белоруссия, Чехия, Черногория, Кипр, Сербия, Финляндия, Польша и Венгрия. Порядок выступления участников станет известен позже.

19:35

Дождались Россию! Наш представитель или представительница выступит во втором полуфинале 16 мая. Российский исполнитель выйдет на сцену во второй половине вечера.

19:30

Мы узнали судьбу наших соседей белорусов. Белоруссия выступит в первой половине первого полуфинала.

19:28

А теперь самое главное. Жеребьевка остальных стран ,куда входит и Россия. Было сделано исключение для Швейцарии, которая уже выступит во втором полуфинале 16 мая, так как страна подала прошение из-за проблем с расписанием.

19:26

Итак, определились первые участники полуфиналов. В первом выступит Испания, Франция и Израиль. Во втором — Германия, Италия и Великобритания.

19:23

Начинается жеребьевка! Сначала определится, в какие корзины пойдет шестерка стран, которая выступит в полуфинале без отбора. Это Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и хозяин конкурса Израиль.

19:18

А сейчас ведущие напомнили, что «Евровидение» пришло в Израиль благодаря Нетте Барзилай, чья песня «Toy» принесла ей победу.

19:14

Вот теперь можно точно сказать, что «Евровидение» официально переехало в Израиль — вице-мэр Лиссабона передал мэру Тель-Авива символические ключи конкурса.

19:12

А сейчас на сцену выходит вице-мэр Лиссабона Дуарте Кордейро, где проходило прошлогоднее шоу. Он вспомнил, насколько красивым и зрелищным получился конкурс в столице Португалии, а также пожелал удачи всем конкурсантам в Тель-Авиве.

19:08

В конце своей речи, мэр Тель-Авива поблагодарил своего коллегу из Лиссабонна, который передал ключи от «Евровидения». А в конце Хульдаи и вовсе исполнил гимн Евросоюза на блок-флейте.

19:06

Хульдаи напомнил, что слоганом «Евровидения» этого года стала фраза: «Осмелься мечтать». Он выразил уверенность в том, что этот слоган очень точно отражает сам город.

19:04

На сцену приглашается мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, который начинает вступительную речь.

19:02

Ведущие церемонии напоминают, что полуфиналы пройдут 14 и 16 мая. А сегодня мы узнаем, в каких именно полуфиналах будут страны-участницы.

19:00

Церемония жеребьевки стартовала! На сцене шестеро певцов исполняют гимн Евросоюза а капелла.

18:50

Наиболее теплые же воспоминания российских поклонников «Евровидения» связаны с конкурсом 2008 года, когда Дима Билан, заручившись поддержкой фигуриста Евгения Плющенко и скрипача Эдвина Мартона, занял первое место. Эта победа в контексте главного песенного шоу Европы до сих пор остается для России единственной.

Дима Билан
Нина Зотина/РИА "Новости"
18:45

А вот для России последнее «Евровидение» получилось, мягко говоря, не самым удачным — представительница страны Юлия Самойлова по ряду причин не смогла даже пробиться в финал шоу, стал первой российской участницей, финишировавшей настолько далеко от победы.

Юлия Самойлова 2 3
Владимир Трефилов/РИА "Новости"
Участница "Евровидения" от России Юлия Самойлова во время пресс-конференции в Москве, 2018 год
18:40

Действующей победительницей «Евровидения» является израильтянка Нетта Барзилай, первенствовавшая с песней «Toy» («Игрушка») в 2018-м.

Нетта Барзилай
Amir Cohen/Reuters
18:35

Российский участник «Евровидения-2019», к слову, еще не объявлен, но тайное станет явью уже очень скоро, а именно — 1 февраля. Согласно СМИ, от страны на конкурс отправится Сергей Лазарев, который уже пробовал себя на шоу в 2016-м, когда стал третьим. Помогать певцу в постановке номера якобы будет народный артист Филипп Киркоров.

Певцы Филипп Киркоров и Сергей Лазарев
Нина Зотина/РИА "Новости"
Певцы Филипп Киркоров и Сергей Лазарев
18:25

«Евровидение-2019», напомним, пройдет в будущем мае в Израиле. Полуфиналы шоу состоятся 14 и 16 мая, финал — 18-го.

18:20

Теперь немного о самой жеребьевке. Она, согласно организаторам, пройдет в два этапа: в первой части действа будет определен порядок выступлений и голосования шести стран-участниц, которые уже прошли предварительную квалификацию (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Израиль), во второй — свои порядковые номера получат оставшиеся конкурсанты.

18:10

В ходе мероприятия также состоится церемония торжественной передачи символических ключей конкурса от прошлогоднего организатора шоу (португальского Лиссабона).

18:05

Отметим, что сама церемония, которая пройдет в Музее искусств Тель-Авива, начнется в 19:00 по московскому времени.

18:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции жеребьевки полуфинальной стадии «Евровидения-2019».