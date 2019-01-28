Стала известна судьба России на «Евровидении». LIVE

Российский участник «Евровидения-2019», к слову, еще не объявлен, но тайное станет явью уже очень скоро, а именно — 1 февраля. Согласно СМИ, от страны на конкурс отправится Сергей Лазарев, который уже пробовал себя на шоу в 2016-м, когда стал третьим. Помогать певцу в постановке номера якобы будет народный артист Филипп Киркоров.