Стала известна судьба России на «Евровидении». LIVE

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Напомним, что первый полуфинал состоится 14 мая. Ну а мы пометим для себя 16 мая — день, когда борьбу за выход в финал поведет представитель России.
И, наконец, наша группа: Россия, Албания, Азербайджан, Македония, Норвегия, Нидерланды, Хорватия, Литва и Мальта.
В первой половине второго полуфинала выступят Швейцария, Швеция, Ирланди, Австрия, Молдавия, Латвия, Румыния, Дания и Армения.
Во второй части первого полуфинала будут бороться Эстония, Португалия, Сан-Марино, Исландия, Грузия, Австралия, Бельгия, Украина и Греция.
Жеребьевка завершилась! В первой части первого полуфинала выступят Словения, Белоруссия, Чехия, Черногория, Кипр, Сербия, Финляндия, Польша и Венгрия. Порядок выступления участников станет известен позже.
Дождались Россию! Наш представитель или представительница выступит во втором полуфинале 16 мая. Российский исполнитель выйдет на сцену во второй половине вечера.
Мы узнали судьбу наших соседей белорусов. Белоруссия выступит в первой половине первого полуфинала.
А теперь самое главное. Жеребьевка остальных стран ,куда входит и Россия. Было сделано исключение для Швейцарии, которая уже выступит во втором полуфинале 16 мая, так как страна подала прошение из-за проблем с расписанием.
Итак, определились первые участники полуфиналов. В первом выступит Испания, Франция и Израиль. Во втором — Германия, Италия и Великобритания.
Начинается жеребьевка! Сначала определится, в какие корзины пойдет шестерка стран, которая выступит в полуфинале без отбора. Это Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и хозяин конкурса Израиль.
А сейчас ведущие напомнили, что «Евровидение» пришло в Израиль благодаря Нетте Барзилай, чья песня «Toy» принесла ей победу.
Вот теперь можно точно сказать, что «Евровидение» официально переехало в Израиль — вице-мэр Лиссабона передал мэру Тель-Авива символические ключи конкурса.
А сейчас на сцену выходит вице-мэр Лиссабона Дуарте Кордейро, где проходило прошлогоднее шоу. Он вспомнил, насколько красивым и зрелищным получился конкурс в столице Португалии, а также пожелал удачи всем конкурсантам в Тель-Авиве.
В конце своей речи, мэр Тель-Авива поблагодарил своего коллегу из Лиссабонна, который передал ключи от «Евровидения». А в конце Хульдаи и вовсе исполнил гимн Евросоюза на блок-флейте.
Хульдаи напомнил, что слоганом «Евровидения» этого года стала фраза: «Осмелься мечтать». Он выразил уверенность в том, что этот слоган очень точно отражает сам город.
На сцену приглашается мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, который начинает вступительную речь.
Ведущие церемонии напоминают, что полуфиналы пройдут 14 и 16 мая. А сегодня мы узнаем, в каких именно полуфиналах будут страны-участницы.
Церемония жеребьевки стартовала! На сцене шестеро певцов исполняют гимн Евросоюза а капелла.
Наиболее теплые же воспоминания российских поклонников «Евровидения» связаны с конкурсом 2008 года, когда Дима Билан, заручившись поддержкой фигуриста Евгения Плющенко и скрипача Эдвина Мартона, занял первое место. Эта победа в контексте главного песенного шоу Европы до сих пор остается для России единственной.
А вот для России последнее «Евровидение» получилось, мягко говоря, не самым удачным — представительница страны Юлия Самойлова по ряду причин не смогла даже пробиться в финал шоу, стал первой российской участницей, финишировавшей настолько далеко от победы.
Действующей победительницей «Евровидения» является израильтянка Нетта Барзилай, первенствовавшая с песней «Toy» («Игрушка») в 2018-м.
Российский участник «Евровидения-2019», к слову, еще не объявлен, но тайное станет явью уже очень скоро, а именно — 1 февраля. Согласно СМИ, от страны на конкурс отправится Сергей Лазарев, который уже пробовал себя на шоу в 2016-м, когда стал третьим. Помогать певцу в постановке номера якобы будет народный артист Филипп Киркоров.
«Евровидение-2019», напомним, пройдет в будущем мае в Израиле. Полуфиналы шоу состоятся 14 и 16 мая, финал — 18-го.
Теперь немного о самой жеребьевке. Она, согласно организаторам, пройдет в два этапа: в первой части действа будет определен порядок выступлений и голосования шести стран-участниц, которые уже прошли предварительную квалификацию (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Израиль), во второй — свои порядковые номера получат оставшиеся конкурсанты.
В ходе мероприятия также состоится церемония торжественной передачи символических ключей конкурса от прошлогоднего организатора шоу (португальского Лиссабона).
Отметим, что сама церемония, которая пройдет в Музее искусств Тель-Авива, начнется в 19:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции жеребьевки полуфинальной стадии «Евровидения-2019».