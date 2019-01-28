Блогер-андрогин и король: кто представит Францию на «Евровидении»

Страны-участницы международного вокального конкурса «Евровидение» постепенно начинают оглашать имена исполнителей, которые отправятся покорять шоу в этом году. Со своим представителем, в частности, уже определилась Франция: по итогам национального отбора им стал Билал Хассани, 19-летний блогер-андрогин (человек, одновременно демонстрирующий женские и мужские черты или же, напротив, вовсе не демонстрирующий принадлежность к полу — «Газета.Ru»), который выступит на состязании с хитом «Roi» («Король»). Известно, что Хассани родился в Париже, но его семья родом из Марокко. Юноша приобрел популярность в социальных сетях благодаря видеоблогу на YouTube, где на него подписано более 800 тыс. пользователей. В своих роликах Билал делает яркие макияжи и беседует с подписчиками на тему квир-сообществ.

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Как и многие другие известные блогеры, Хассани активно занимается своей музыкальной карьерой. Так, клип на композицию «Roi», с которой он выступит на «Евровидении-2019» в Израиле, набрал более 6 млн просмотров всего за три недели. Собственный вокальный талант артист при этом сумел продемонстрировать еще два года назад — будучи участником детского песенного шоу «The Voice Kids».

Необычная внешность молодого человека сразу же вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Как рассказал журналистам сам Билал, в 2017 году он публично заявил о своей нетрадиционной ориентации и с тех пор ежедневно сталкивается с угрозами и оскорблениями в свой адрес, однако не считает нужным на них реагировать.

«С 9 лет я пристрастился к «Евровидению» как в художественном аспекте, так и в символическом: во всех этих культурах и различиях, которые объединяет музыка, есть настоящая магия в этом большом шоу», — заявил француз.

Билал, часто именуемый «иконой французской ЛГБТ+-молодежи », также выразил уверенность, что его успех напрямую связан с яркой индивидуальностью и позитивными посылом.

По данным СМИ, после того, как на Хассани обрушилась критика в соцсетях, сразу несколько крупных правозащитных организаций объявили о своем намерении бороться с гомофобными высказываниями в его адрес при помощи адвокатов.

«Мы получили уже более 1500 твитов, которые несут в себе оскорбления, дискриминацию и угрозы Хассани из-за его сексуальной ориентации, а также внешнего вида», — сообщили правозащитники.

Некоторые пользователи при этом отметили сходство Хассани со скандальным австрийский певцом Томасом Нойвиртом, выступающим под псевдонимом Кончита Вурст. В 2014 году в финале «Евровидения» исполнитель, напомним, получил 290 баллов и принес Австрии итоговую победу.

Сам Томас в интервью радио «Свобода» шестилетней давности рассказывал, что с детства сталкивался с дискриминацией и травлей. По словам артиста, созданный им образ «женщины с бородой» стал высказыванием в поддержку толерантности и принятия человека таким, какой он есть.

«Люди должны попытаться увидеть то, что скрывает за фасадом. То, как ты выглядишь несущественно, важно лишь, как человек сам относится к своему облику», — подчеркивал будущий триумфатор «Евровидения».

Вокальный конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве 14-18 мая. В прошлом году победу на шоу одержала песня «Toy» («Игрушка») в исполнении 26-летней израильской певицы Нетты Барзилай, которая набрала по итогам голосования 529 баллов. Второе место занял Кипр (436), тройку лучших замкнула Австрия (271).

Ранее организаторы конкурса официально огласили имена ведущих «Евровидения-2019». Согласно представителям мероприятия, на этот раз его состав будет «неоднородным».

«После того, как в 2017 году в Киеве конкурс вели только мужчины, а в 2018-м в Лиссабоне — одни женщины, мы решили представить неоднородную группу ведущих в 2019 году», — говорится на официальном сайте конкурса.

Так, среди ведущих числятся 33-летняя израильская модель Бар Рафаэли, сценарист и известный в стране ЛГБТ+-активист Асси Азар, телеведущий Эрец Таль и блогер Люси Аюб.