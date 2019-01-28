Легка на подъем: как бабушка Реввы заработала миллионы

В отечественном бокс-офисе по итогам прошедшего уик-енда уверенно лидирует российская комедия «Бабушка легкого поведения-2: Престарелые мстители» с резидентом Comedy Club Александром Реввой в главной роли. В премьерный четверг картина Марюса Вайсберга собрала более 26,2 млн рублей, а в целом за выходные — почти 199 млн. И это является ощутимым прогрессом после первой части фильма, вышедшей летом 2017 года. Тогда «Бабушка легкого поведения» заработала в премьерный уикенд только 130 млн рублей.

На втором месте расположился лидер позапрошлой недели — триллер «Стекло» американо-индийского режиссера М. Найта Шьямалана. В прошедший уикенд касса кроссовера «Сплита» и «Неуязвимого» пополнилась на 120,7 млн рублей, в то время как неделей ранее в свои премьерные выходные триллер заработал 310,8 млн. С помощью нехитрых вычислений можно выяснить, что общие сборы мистического фильма в России составляют около 500 млн рублей. При этом домашние сборы «Стекла» в США уже достигли $73,5 млн — в рублях это почти 5 млрд.

Отечественная военная драма «Т-34», премьера которой состоялась 1 января, продолжает держаться в первой тройке. По итогам прошедшей недели фильм Алексея Сидорова, в котором сыграли Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер и Петр Скворцов, собрала чуть почти 86 млн рублей. В первые две недели российская драма лидировала в отечественном прокате, а в позапрошлый уикенд «Стекло» сместило ее на второе место.

Один из фаворитов на премию«Оскар» фильм «Зеленая книга» режиссера Питера Фарелли стартовал в России с четвертого места. История о путешествии вышибалы в исполнении Вигго Мортенсена и чернокожего джазового музыканта в первые выходные отечественного проката заработала чуть более 66 млн рублей.

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По итогам церемонии вручения премии «Золотой глобус» драма «Зеленая книга» победила в номинациях «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучший сценарий». Также новое творение автора комедии «Тупой и еще тупее» было объявлено официальным номинантом на премию «Оскар»

Российский компьютерный 3D-мультфильм «Волки и овцы: Ход свиньей» в свой первый уикенд заработал 46,6 млн рублей. По неизвестным причинам мировая премьера премьера отечественного мультфильма состоялась еще осенью прошлого года — тогда его показали в Югославии и Эстонии. Российские дети смогли увидеть второй фильм о «Волках и овцах» только с 24 января. Первая часть проекта, «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение», собрала в свои первые выходные в 2016 году 52 млн рублей. Учитывая уменьшение сборов второй картины в сравнении с первой и увеличение ее бюджета более чем в 1,5 раза, об успехе фильма можно сделать печальные прогнозы. Но не будем с ними торопиться.

Авторы фильма «Море соблазна», премьера которого в России совпадает с американской, сделали серьезную ставку на звездный состав картины. Изначально было заявлено, что в главной роли в нем сыграют Мэттью Макконахи и Ума Турман, однако из-за расписания актриса была вынуждена покинуть проект, и на ее место пришла Энн Хэтэуэй. В первые выходные узнаваемые актеры смогли обеспечить картине сборы в размере 31 млн рублей.

В день 75-летия освобождения Санкт-Петербурга от блокады нацистской Германии 27 января на российские экраны вышел фильм «Спасти Ленинград», основанный на реальных событиях. За премьерный день историческая лента заработала 22,5 млн рублей.

Очередная премьера недели — британский ужастик «Астрал: Новое измерение» Криса Мула — за прошедшие выходные собрал почти 20 млн рублей. В загадочной истории рассказывается о парне по имени Алекс, мать которого повесилась сразу после выхода из психиатрической больницы. Став студентом, Алекс изучает астральное тело для установления связи с погибшей матерью.

От фильма Итана Коэна «Холмс & Ватсон» критики не ждали популярности, несмотря на популярных актеров Джона Си Райли и Уилла Ферелла, на поддержку которым пришли Рэйф Файнс и Хью Лори. После премьеры картины в США критики разнесли творение Коэна, назвав шутки «ужасно несмешными» и отругав режиссера за нерациональное использование великих актеров, которых он не смог раскрыть. В премьерные выходные в российском прокате этот фильм собрал чуть более 13,6 млн рублей.

Семейный фильм «Путь домой», вышедший в прокат две недели назад, в свой третий уикенд заработал 13,6 млн рублей. Классическая и абсолютно бесконфликтная история о приключениях милой собачки пришлась по душе зрителям всех возрастов.

Также нельзя не отметить колоссальный успех записи концерта популярной южнокорейской k-pop группы «BTS: Love Yourself Tour in Seoul», которая вышла на мировые и российские экраны 24 января. Так как запись концерта не является фильмом, мы не включили ее в список лидеров бокс-офиса. Однако по итогам прошедших выходных сборы видео с выступления BTS в Сеуле составили почти 52 млн рублей — поэтому оно может претендовать на пятое месте в этом рейтинге, сместив все фильмы после «Волков и овец» на один пункт ниже.