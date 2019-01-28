Схвачен похититель картины из Третьяковки: кто он? LIVE

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По мнению сотрудников «Третьяковской галереи» у похитителя должны были быть сообщники. Причем, никто не исключает, что злоумышленнику могли помогать работники самого заведения. Хранитель выставки Христина Луповская уверена, что в одиночку совершить такую дерзкую кражу просто невозможно. Об этом она сообщила Первому каналу.
Стало известно, что выставка Куинджи начнет работать уже сегодня с 15:00, сообщили в пресс-службе «Третьяковки». Если ее работа была под вопросом, то сейчас, после задержания главного подозреваемого, было принято решение открыть ее уже в понедельник.
Что касается самой картины, то ее нашли там, где указал задержанный, и сейчас ее передали экспертам, которые должны установить, нанесены ли полотну повреждения.
Правоохранители действовали активно, и поиски подозреваемого продолжались всю ночь. Уже около двух часов ночи были установлены приметы подозреваемого, и он был объявлен в розыск.
ТАСС со ссылкой на осведомителя в полиции накануне также сообщил, что правоохранители якобы узнали о пропаже полотна Куинджи, когда приехали в Третьяковскую галерею по вызову из-за кражи шубы.
«Изначально в полицию поступило сообщение о краже шубы из гардероба Третьяковки. Прибывшие на место сотрудники полиции стали просматривать записи с камер видеонаблюдения и увидели, как неизвестные сняли со стены полотно Куинджи», — заявил источник, не уточнив, была ли в итоге найдена шуба.
В СМИ также сообщалось, что следователи уже спустя несколько часов после начала работы по делу «Ай-Петри» назвали возможным соучастником одного из работников музея. Информация эта, впрочем, официально еще не подтвердилась.
Одним из первых о пропаже при этом сообщил сотрудник Союза художников России Илья Вольвич. Он же немногим позднее, ссылаясь на очевидца кражи, поведал дерзкую историю похищения «Ай-Петри».
«Парень одет был просто: рубашка «ботанская» и штанишки, как работник музея. С «покерфейсом» бодрым шагом он подошел к картине и снял ее со стены. Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину, даже понять ничего не смогли — криков нет, может, работник меняет картину... А вор спокойно заходит за колонну, вынимает картину из рамки и уходит. В этот момент смотрительница зала с таким же «покерфейсом» заглядывает за колонну и, не проронив ни звука, исчезает. Только через минуту-две приходит осознание, что картина украдена: появляется встревоженная охрана и охающая смотрительница соседнего зала», — написал у себя в фейсбуке Вольвич.
Напомним, что о краже «Ай-Петри» стало известно накануне вечером — данная информация была распространена СМИ примерно в 20:00 по московскому времени. Позднее ее подтвердили представители МВД и Министерства культуры.
«Сегодня, в предполагаемый по отдельным источникам день рождения Архипа Куинджи, в Третьяковской галерее около 18.00 была совершена кража работы художника «Ай-Петри. Крым». На месте продолжает работать оперативно-следственная группа, мы в тесном контакте с правоохранительными органами», — заявил уже ближе к ночи министр культуры России Владимир Мединский.
Она также отметила, что была обнаружена и сама похищенная картина. «В рамках расследования уголовного дела в результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области. Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими», — заключила Волк.
О поимке преступника сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ФСБ России задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи», — передает ее слова ТАСС.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Новая рабочая неделя началась со срочных (и радостных) новостей — в МВД сообщили о поимке похитителя картины русского художника Архипа Куинджи «Ай-Петри». «Газета.Ru» следит за развитием событий в текстовой онлайн-трансляции.