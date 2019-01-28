Схвачен похититель картины из Третьяковки: кто он? LIVE

Одним из первых о пропаже при этом сообщил сотрудник Союза художников России Илья Вольвич. Он же немногим позднее, ссылаясь на очевидца кражи, поведал дерзкую историю похищения «Ай-Петри».

«Парень одет был просто: рубашка «ботанская» и штанишки, как работник музея. С «покерфейсом» бодрым шагом он подошел к картине и снял ее со стены. Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину, даже понять ничего не смогли — криков нет, может, работник меняет картину... А вор спокойно заходит за колонну, вынимает картину из рамки и уходит. В этот момент смотрительница зала с таким же «покерфейсом» заглядывает за колонну и, не проронив ни звука, исчезает. Только через минуту-две приходит осознание, что картина украдена: появляется встревоженная охрана и охающая смотрительница соседнего зала», — написал у себя в фейсбуке Вольвич.