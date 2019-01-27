Разборка на пистолетах: обидчика Скабеевой вызвали на дуэль

Депутата Верховной рады и представителя делегации Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Березу, толкнувшего российскую журналистку Ольгу Скабееву в кулуарах собрания, вызвали на дуэль. По информации РИА «Новости», сделал это сенатор Игорь Морозов, заявивший в фейсбуке о намерении получить сатисфакцию за оскорбление телеведущей. В качестве оружия политик при этом выбрал пистолет «Удав».

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В свою очередь Береза ответил на вызов Морозова согласием, сообщив, что готов встретиться с россиянином четвертого февраля возле центрального входа Верховной рады.

«А там разберемся. Может, вожжами отвоспитываю его, а может — оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь. Время пошло», — написал он в социальных сетях.

Немногим позднее на дерзкий пост Березы отреагировал и сам Морозов, подчеркнувший, что не против вояжа в Киев ради разборки с Бориславом. Согласно радиостанции «Говорит Москва», поездка состоится только при согласовании с руководством Совета Федерации.

«Это же официальная поездка на Украину. Буду обсуждать этот вопрос», — заверил политик, добавив, что предложит третью страну в качестве места для дуэли, если его поездку в итоге все-таки не согласуют.

Напомним, что резонансный инцидент с участием Березы и Скабеевой произошел в ходе уходящей недели в кулуарах ПАСЕ, когда россиянка брала интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко. На записи случившегося видно, как журналистку, стоящую рядом с Геращенко, сначала толкает один из ее украинских коллег, после чего в дело вмешивается Береза — мужчина грубо пихает Скабееву, тем самым отгораживая ее от вице-спикера

Согласно СМИ, некоторые члены делегации Украины также попытались подарить Скабеевой рулон туалетной бумаги — якобы в знак протеста против информации, распространяемой российскими журналистами.

За отечественную телеведущую среди прочих вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, призвавший украинца немедленно извиниться перед Ольгой.

«Украинский депутат и член делегации в ПАСЕ Борислав Береза толкнул и оскорбил в стенах международной организации хрупкую российскую девушку, журналистку Ольгу Скабееву, — написал Кадыров в своем телеграм-канале. — Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека. А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношение российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали.

О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?

Пользуясь случаем, еще раз обращаюсь к братскому украинскому народу! Посмотрите, кто сегодня вершит судьбу народа и страны! Они ведут вас к глубокой пропасти. И этому не будет конца, если не прогнать и не призвать к порядку подобных политиков. А Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!».

Прокомментировал скандальную ситуацию и ведущий программы «60 минут» Евгений Попов, являющийся супругом Скабеевой, — мужчина, в частности, назвал обидчиков жены «рогулями» (жаргонизм, который на Украине используют для обозначения «проявления самоуверенной малокультурности», вульгарности — прим. «Газета.Ru»).

«В случае с Ольгой очевидно, что этот «рогуль» применил насилие к журналисту. Следом вступился депутат Верховной рады Береза, а уже потом вице-спикер Ирина Геращенко благодарит за физическую поддержку», — заявил он.

По информации «Вести.Ru», зачинщиком драки стал главный редактор «Европейской правды» на Украине Сергей Сидоренко. Ожидается, что их с Березой поведение тщательно изучит специальная комиссия ПАСЕ.