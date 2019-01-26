«Вместо Украины боксёрский ринг»: Собчак устроила скандал на НТВ

Ведущая Ксения Собчак со скандалом ушла из гримерки телеканала НТВ, в эфире которого должна была прокомментировать вероятную драку своего мужа — актера Максима Виторгана — и режиссера Константина Богомолова, произошедшую якобы из-за тайной любовной связи 37-летней женщины с кинематографистом. Согласно НТВ, гнев Ксении был вызван попыткой журналистов «разобраться в случившемся».

«Собчак устроила скандал в гримерке НТВ и ушла из студии», — говорится на официальном сайте телеканала.

Сама Ксения при этом немногим позднее изложила кардинально иную версию случившегося в гримерке НТВ. По словам телеведущей, в эфир канала ее хотели заманить обманом, пригласив на интервью, темой которого должна была стать политика, а не личная жизнь.

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«Сегодня день не задался. Договорились об интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федерального канала, который позвал меня «Украину обсудить», готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера и длинная подводка про драку. Совсем [обнаглели]. Вот реально. Я, естественно, развернулась и ушла.

И даже возмутительно не то, что хотели [обмануть], а то, что профнепригодны. Надо же человека сначала «в кадр» завести, а потом [обманывать]. А так — будьте готовы, что он развернется и уйдет. Мда», — поделилась Собчак на своем телеграм-канале.

Ранее Ксения также сообщила о «масштабных проблемах» на фоне слухов о драке Виторгана и Богомолова.

«Дорогой антиглянец, понимаю вас, но конкретно сегодня у меня проблемы помасштабнее, чем невыплаченная зарплата», — пожаловалась телеведущая.

Резонансный инцидент с участием супруга Собчак и режиссера, которого в прессе называют возможным любовником популярной журналистки, произошел в начале этой недели в центре Москвы. Подробности случившегося немногим позднее рассказал «Пятому каналу» один из посетителей кафе, около которого и развернулось действо.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну, и он вышел», — поведал очевидец.

По его словам, охрана видела драку, но не препятствовала ей — и Богомолов якобы вскоре вернулся в кафе с разбитым лицом. Собчак пыталась успокоить режиссера, утверждая, что «все будет хорошо». В этот момент внутрь неожиданно зашел Виторган, однако охрана им «сцепиться» еще раз уже не позволила.

Сам Богомолов, комментируя драку с Виторганом, подчеркнул, что актер сломал ему нос.

«Дорогие и неравнодушные друзья! Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано, и я могу представить вам невероятную команду спектакля «Преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», — заявил режиссер.

В свою очередь Максим спустя пару дней после инцидента попросил не присылать ему сообщения о том, что его жена якобы опять проводить время с Богомоловым.

«Ребята, завязывайте! Во-первых, я не работаю по вызову. Во-вторых, я не выдержу второй раз такого визга. В-третьих, — этот гештальт я закрыл. И если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны», — написал в своем инстаграме актер.

Незадолго до этого он также выложил в социальных сетях фотографию с ужина в компании своих детей от первого брака. По информации «СтарХит», в комментариях под записью Собчак пожелала супругу «приятного аппетита», на что тот ответил ей: «И вам».