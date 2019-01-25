Ночи без сна: фанатов «50 оттенков серого» ждет новая книга

Британская писательница и автор популярного эротического романа «50 оттенков серого» Эрика Леонард Джеймс анонсировала выход новой книги под названием «Мистер» (The Mister). Об этом сообщается на сайте издательства Penguin.

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В описании книги говорится, что произведение расскажет о молодом аристократе из Англии по имени Максим Тревельян и «загадочной девушке» Алессии Демачи, наделенной особым музыкальным талантом и красотой. Максим получает большое наследство и берется за дела своей семьи. Уточняется, что героиня приезжает в Лондон после травматических событий прошлого.

«Но самым большим вызовом для него становится борьба с желанием к таинственной молодой женщине с опасным прошлым, недавно приехавшей в Англию. Красивая и музыкально одаренная, она — привлекательная загадка, и постепенно желание Максима превращается в страсть, которую он никогда не испытывал прежде и которую не может выразить словами», — говорится в описании к книге.

Сама писательница описывает свое произведение как «историю о Золушке XXI века», а также выражает надежду, что читателям придется по вкусу «чувственная» история героев.

«Я так взволнована, что смогу наконец выпустить этот новый роман в мир. Это история о Золушке XXI века, — заявила Джеймс. — Максим и Алессия провели меня сквозь увлекательное путешествие, и я надеюсь, что мои читатели будут увлечены их волнующей и чувственной историей так же, как и я во время написания книги».

По словам редактора Селины Уокер, 55-летняя писательница является «незаурядным рассказчиком».

«Мистер» — уникальный и очень особенный роман — страстный, романтичный и полный приключений. Его персонажи — ранимые и совершенно правдоподобные, а сама книга затрагивает такие темы, которые являются актуальными в современном мире», — отметила Уокер.

Произведение появится на полках книжных магазинов Великобритании и США 16 апреля текущего года. Когда роман появится в России, на данный момент не известно.

Британская писательница Эрика Леонард Джеймс приобрела мировую известность после того, как в 2011 году в свет вышла первая книга ее эротической трилогии «50 оттенков серого». В ней рассказывается о взаимоотношениях молодого и привлекательного предпринимателя Кристиана Грея и 22-летней выпускницы университета Анастейши Стил.

Произведение разошлось многомиллионным тиражом по всему миру, обогнав даже серию книг о волшебнике Гарри Поттере и «Сумерки» американской писательницы Стефани Майер. В Великобритании «50 оттенков серого» стала победителем в номинациях «Популярная художественная литература» и «Книга года» Национальной книжной премии 2012-го.

В России роман вышел в августе 2012 года. Согласно СМИ, в 2014-м он занял первое место по продажам в ведущих российских книготорговых сетях. После оглушительного успеха первой части трилогии были опубликованы продолжения — «На 50 оттенков темнее» (2011) и «50 оттенков свободы» (2012).

Серия книг была также экранизирована. В феврале 2015-го состоялся выход первого одноименного фильма с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях.

Известно, что нашумевшую книгу Джеймс хотели экранизировать сразу несколько крупнейших голливудских компаний, включая «Paramount», «Universal», «Warner Bros.» и «Fox». В итоге права на трилогию получили «Universal Pictures» и «Focus Features», а режиссером был назначен британский постановщик Сэм Тейлор-Джонсон. В качестве сценариста выступил Марк Бомбэк, работавший над такими лентами, как «Планета обезьян», «Вспомнить все» и «Росомаха: Бессмертный».

Согласно данным кассовых сборов во всем мире, картины, снятые по мотивам «50 оттенков серого», принесли в общей сложности более $1 млрд, а последний фильм серии — «50 оттенков свободы» выиграл приз зрительских симпатий в 2018 году. В завершающей части трилогии снялись Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Ариэль Кеббел, Брэнт Догерти, Люк Граймс