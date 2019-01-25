Возвращение «Большого лебовски»: что сказал Чувак

Американский актер, обладатель премии «Оскар» Джефф Бриджес опубликовал в своих официальных аккаунтах в социальных сетях видеоролик, который может говорить о его возвращении в одной из самых популярных ролей за всю карьеру – безработного Джеффри Лебовски, также известного просто как Чувак, из фильма братьев Коэн «Большой Лебовски».

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В видеоролике видно, как Чувак останавливается перед кучей мусора, валяющейся у него под ногами, после чего приспускает темные очки, смотрит в камеру и хмыкает. Актер сопроводил видео подписью:

«Нельзя жить в прошлом, парень. Оставайся на связи».

В конце видеоролика мимо камеры пролетает перекати-поле (один из главных образов фильма), после чего появляются цифры — 3 февраля 2019 года. Именно в этот день в Атланте состоится 53-й матч финальной игры за титул чемпиона Национальной футбольной лиги — Супербоул.

Традиционно, Супербоул отмечается по всей стране, а его трансляция становится самой рейтинговой программой сезона. Специально к этому дню американская развлекательная индустрия старается подготовить наиболее впечатляющее и заманчивое шоу, а также задействовать как можно больше звезд.

Многие фанаты «Большого Лебовски» и некоторые критики предположили, что речь может идти о полномасштабном сиквеле проекта и продолжении классической истории 1998 года, несмотря на то, что авторы фильма многократно говорили о том, что не планируют к нему возвращаться, несмотря на просьбы поклонников.

Однако Джон Туртурро, один из актеров оригинального фильма, несколько раз на протяжении начала 2010-х годов заявлял о готовности вернуться к своей роли игрока в боулинг с темным прошлым. В 2014 году он сообщил о том, что пришел к соглашению с братьями-режиссерами относительно прав на дальнейшее использование своего персонажа.

О начале съемок спин-оффа «Большого Лебовски» с Туртурро в главной роли было объявлено в 2016 году. Актер сам выступил в роли режиссера и сценариста проекта, который получил название «Успешные люди». В нем также приняли участие Бобби Каннавале и Одри Тоту. Сообщалось также, что в основу нового фильма лег сюжет классической картины Бертрана Блие «Вальсирующие». По мнению многих аналитиков, видеоролик с Чуваком, опубликованный Джеффом Бриджесом может относиться именно к спин-оффу авторства Туртурро, у которого до сих пор не объявлена дата выхода.

Прежде в сети уже появлялись слухи о якобы готовящемся выходе на экран продолжения истории Джеффри Лебовски. О желании приступить к работе над фильмом, по слухам, говорил Итан Коэн. По сообщениям, появившимся в СМИ, сюжет фильма должен был разворачиваться вокруг похищения ребенка Чувака, о котором ему сообщает Мод Лебовски в исполнении Джулианны Мур.

Говорилось о том, что помимо друга Уолтера Собчака, которого вновь сыграет Джон Гудман, в фильме в роли брата главного героя также снимется Билл Мюррей, ранее не участвовавший в проекте. Однако впоследствии эта новость оказалась «уткой».

Сам фильм в 2014 году был признан культурным достоянием США и отправлен на вечное хранение в архив библиотеки конгресса США. Дом, в котором он снимался, был передан Музею искусств округа Лос-Анджелес его владельцем. Премьера фильма «Большой Лебовски» состоялась на фестивале независимого кино «Санденс» в январе 1998 года. Изначально фильм вызвал прохладный прием у критики, которая сочла его диалоги и сюжет слабыми, персонажей — упрощенными, а главного героя — не вызывающим серьезного интереса у зрителей. Однако после того, как фильм вышел на VHS он стал постепенно завоевывать культовый статус и на данный момент считается одной из лучших и самых известных работ братьев Коэн.