«Русские не нападут»: Зеленский успокоил Украину

Известный украинский актер, продюсер и шоумен Владимир Зеленский подал документы в ЦИК Украины для регистрации его кандидатом на пост президента страны. Процесс подачи документов транслировался на странице команды артиста в фейсбуке.

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«Я рад, что сегодня все поймут, люди поймут, что это не какая-то реклама, что я человек слова, это не фейк и я серьезно отношусь к нашей стране», — передает слова Зеленского после подачи документов «Интерфакс».

Кроме того, звезда сериала «Слуга народа» подчеркнул, что вместе с документами он подал и свою предвыборную программу под названием «Страна мечты», которая еще будет дорабатываться и дополняться.

Мы должны жить в другой стране — в Украине, но без коррупции и коррупционеров, без проблем, в свободной демократической стране, в целостной стране, включая Донбасс и Крым», — заявил кандидат в президенты.

Одной из своих приоритетных задач Зеленский назвал создание условий для возвращения украинцев в страну, в которой будут «реальные зарплаты и пенсии», и «с реальными сроками для коррупционеров». По словам шоумена, как только Украина докажет, что она — не коррумпированное государство, и сможет привлечь серьезные инвестиции, то страна будет «сильной и у нее будет сильная армия»:

«Потому что когда сюда вкладываются большие деньги, то это будет для нее сильной защитой, — подчеркнул шоумен. — Никакие русские, никто на нас не нападет, когда у нас здесь будут сильные иностранные компании, и вместе с нами будут защищать нашу территорию».

О своем намерении участвовать в выборах президента артист объявил в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала «1+1». Тогда принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому канал подвинул традиционное обращение действующего президента страны Петра Порошенко и вывел в эфир заявление Зеленского. Обращение лидера Украины было показано уже после полуночи.

В своем недавнем интервью «Украинской правде» Зеленский заявил, что он и его команда не имеют никакого отношения к переносу праздничного обращения Порошенко. По его словам, то, что случилось, произошло из-за «технической ошибки».

«Мы же передали кассету, они знали, что там есть мое обращение, какое оно — они не знали. Они это увидели перед эфиром. Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже <...> я думаю, что это техническая ошибка», — цитирует Владимира СМИ.

На уточнение журналиста о том, что «подобное совпадение» не очень похоже на «техническую ошибку», учитывая, что «1+1» принадлежит миллиардеру Игорю Коломойскому, комедиант ответил, что его команда «не имеет отношение к президенту». В свою очередь, представители «1+1» заявили о том, что никаких неполадок не было, и это было осознанное решение руководства канала.

На днях Зеленский заявил, что выходит из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, порвав таким образом все связи со студией, снимающей фильмы на территории России. Ранее журналисты программы «Схемы» сообщили, что Зеленский имеет бизнес в России несмотря на заверения о его закрытии в 2014 году.

«28 лет наши политики что-то там обещают и потом обязательно врут. Не хочу быть таким, неприятно быть таким. Поэтому я пообещал и я сделал, и мне для этого 5 лет ждать не надо», — сказал кандидат в сюжете «Телевизионной службы новостей».

Предвыборная президентская кампания стартовала на Украине 31 декабря. До 3 февраля 2019 года кандидаты на пост главы государства смогут выдвинуться и подать необходимые для регистрации документы. На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала 13 кандидатов. Выборы состоятся 31 марта.

Среди тех, кто подал документы в ЦИК на этой неделе, — глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Согласно данным соцопросов, бывшая премьер-министр страны является лидером президентского рейтинга. Действующий президент Украины Петр Порошенко пока не объявлял о намерении баллотироваться на второй срок.