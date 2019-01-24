«Я никого не поддерживал»: Пауло Коэльо отрекся от Тимошенко

Предвыборная президентская кампания на Украине, едва начавшись, уже обрастает скандалами. В центре одного из них оказался знаменитый бразильский писатель Пауло Коэльо, имя которого было использовано в предвыборном ролике Юлии Тимошенко. Коэльо заявил, что никогда не делал публичных заявлений в поддержку кандидата в президенты Украины Тимошенко. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«Я никогда не записывал ни одного сообщения в поддержку ее кандидатуры. Даже если она мне нравится как личность, украинская политика — не мое дело», — написал Коэльо.

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Согласно СМИ, ролик с участием прозаика был показан 22 января во Дворце спорта на съезде партии «Батькивщина», на котором Тимошенко выдвинули в президенты. В нем Коэльо якобы утверждал, что бывшая премьер-министр Украины «способна преодолевать трудности и может управлять страной». Происхождение видео, а также подробности того, когда было сделано обращение Пауло, на данный момент неизвестны.

«Я встречался с Тимошенко дважды. У нее есть харизма. Еще какая! Это очень сильная личность. Она прошла через многие испытания. И у нее есть уникальная особенность — она способна преодолевать любые трудности. Именно такой человек может управлять страной», — сказал Коэльо в ролике.

В штабе Тимошенко подчеркнули, что считают фильм о кандидате в президенты страны с бразильским писателем не агитационным, а биографическим. Представительница партии добавила, что в сюжете использовались «архивное и современное видео».

«Там были и члены семьи, бывший президент Польши Александр Квасьневский и известный писатель Пауло Коэльо. Интервью с Коэльо в 2010 году записал хорватский режиссер Яков Седлар, который подготовил фильм «Юлия». У этого режиссера есть все права на показ, которые он нам и передал — все права и материалы», — приводит слова пресс-секретаря Тимошенко «Украинская правда».

Кроме того, пресс-секретарь заявила, что эти же фрагменты видео с бразильским прозаиком были использованы в предыдущих фильмах, приуроченным к выборами 2010 и 2014 годов, однако тогда Коэльо их никак не комментировал.

Как сообщает издание «Настоящее время» в пресс-службе «Батькивщины» уточнили, что писатель знал, что его слова будут использованы в предвыборном ролике кандидата. «Коэльо знал, что это фильм о Юлии Тимошенко», — добавили в штабе.

По данным «РБК Украина», в короткометражном фильме была пересказана биография Тимошенко. Среди поддерживающих кандидата в президенты спикеров помимо Паоло Коэльо засветились экс-президент Польши Александр Квасьневский и даже конкурент лидера «Батькивщины» на этих выборах, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

23 января стало известно, что Юлия Тимошенко подала в Центризбирком документы для регистрации ее кандидатом в президенты от партии «Батькивщина» на выборах 31 марта. В октябре прошлого года, еще до выдвижения на выборы, она пообещала «политический конец» для действующего лидера Украины Петра Порошенко, передает «Украинская правда».

Ранее о своем намерении заняться политической деятельностью объявил лидер украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. По словам заслуженного артиста Украины, он разочарован ее текущим состоянием и намерен привнести в нее «как можно больше новых лиц».

«Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привнести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует», — цитирует Вакарчука издание «Телевизионная служба новостей». Заявление было сделано во время выступления на мероприятии «Real changes in Ukraine» от Украинского института в Лондоне.

Он также добавил, что в данный момент страна нуждается в новых лидерах. В то же время Вакарчук подчеркнул, что не верит в революции, поскольку считает, что такого рода политические преобразования «не дают устойчивых решений».