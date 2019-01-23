Еще один кандидат в президенты? Вакарчук подался в политику

Украинский музыкант, автор песен и лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что решил заняться политической деятельностью. Об этом сообщает издание «Телевизионная служба новостей».

«Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привнести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует», — рассказал Вакарчук во время выступления на мероприятии «Real changes in Ukraine» от Украинского института в Лондоне.

По словам заслуженного артиста Украины, он разочарован нынешним состояниям политики. «Смотреть на все эти лица на рекламных щитах Киева невыносимо», — цитирует артиста СМИ.

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Он также добавил, что в данный момент страна нуждается в новых лидерах. В то же время Вакарчук подчеркнул, что не верит в революции, поскольку считает, что такого рода политические преобразования «не дают устойчивых решений».

В октябре прошлого года фронтмен «Океана Эльзы» на встрече с харьковскими студентами рассказал, что готов пожертвовать своим творчеством ради политики, так как не может стоять в стороне.

«Если нужно будет принести в жертву творчество, ограничить себя в творчестве ради того, чтобы менять страну вместе со всеми, я готов принести такую жертву», — приводит слова музыканта «Украинская правда».

Артист также пояснил, что его интересует не кресло президента, а возможность инициировать перемены в стране и вдохновлять людей: «Президент — это не роль в сериале, президент — это серьезное дело. И давайте прекратим дискуссии, пойдете в президенты, не пойдете. Это не дискуссия сегодняшнего уровня, она меня обижает».

Относительно своих взглядов на текущее состояние украинской политики Вакарчук заявил, что считает, что политическая культура в стране осталась на уровне 1991 года.

«Сознание прошло большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача — говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель», — цитирует певца СМИ.

Ранее один из кандидатов в президенты Украины Андрей Садовый допустил возможность объединения с другим кандидатом Анатолием Гриценко и певцом Святославом Вакарчуком на парламентских выборах 2019 года.

«Без качественного парламента ничего не будет. Для меня очень важно объединить и Вакарчука, и Гриценко, Демальянс, Силу людей, все трезво мыслящие политические структуры, чтобы мы на парламентские выборы шли одной мощной командой и имели большинство в парламенте. Тогда реально начнутся изменения», — цитирует Садового ТСН.

На днях стало известно, что известный актер и шоумен Владимир Зеленский был выдвинут на выборы президента Украины кандидатом от партии «Слуга народа», передавала «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу артиста.

Отмечается, что съезд партии проходил в неформальной обстановке, решение приняли единогласно. Руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов уполномочен подать документы в Центральную избирательную комиссию Украины. Сам актер поделился видео со съезда партии в соцсети, подтвердив достаточно свободный стиль общения на заседании.

«Сегодня состоялся первый серьезный съезд партии «Слуга народа», — написал Зеленский, после чего продемонстрировал подписчикам стол с пиццей и напитками.

О своем намерении участвовать в выборах президента комедиант объявил в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала «1+1». Принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому канал подвинул традиционное обращение Петра Порошенко и заменил его заявлением Зеленского. Действующего лидера Украины показали уже после полуночи. Как отмечал сам артист в недавнем интервью «Украинской правде», он и его команда не имеют отношения к переносу новогоднего поздравления Порошенко.