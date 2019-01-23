50 случаев педофилии: автору «Богемской рапсодии» вменяют изнасилование

Известный голливудский режиссер Брайан Сингер обвинен в изнасиловании и сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. К такому выводу пришли журналисты издания «Atlantic», которые провели тщательное расследование, длившееся более 12 месяцев. Репортеры опросили более чем 50 человек, включая четверых мужчин, которые ранее никогда публично не заявляли о своем «опыте общения» со знаменитым кинодеятелем.

«Обвинения против Сингера очень серьезны и обширны, — утверждают журналисты в статье. — Некоторые из предполагаемых жертв заявили нам, что режиссер соблазнил их, когда они были еще несовершеннолетними».

Репортеры также отмечают, что опрошенные люди получили глубокие психологические травмы, в некоторых случаях приведшие к депрессии и употреблению запрещенных веществ.

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Такие громкие обвинения прозвучали в самый неподходящий для Брайана Сингер момент — буквально через день после того, как его последняя картина «Богемская рапсодия» была номинирована на пять премий «Оскар», включая самую престижную категорию — «Лучший фильм».

Сингер не закончил ленту, так как был уволен студией за две недели до завершения основных съемок. 1 декабря 2017 года режиссер не появился на съемочной площадке, объяснив это проблемами со здоровьем в его семье. Однако уже 4 декабря 20th Century Fox объявила о расторжении контракта. На место Брайана был нанят Декстер Флетчер, который доснял оставшийся материал. Однако, так как более двух третей картины были сняты Сингером, именно его имя было использовано в титрах в качестве единственного режиссера.

Наиболее интересным фактом в развитии событий вокруг Сингер является заявление режиссера, сделанное им еще в середине октября 2018 года, о том, что в скором времени в СМИ должна выйти статья, посвященная ложным обвинениям и сфальсифицированным судебным искам по делам о сексуальном насилии. Он заранее заявил о своей невиновности и призвал не верить тому, что будет в ней написано.

Сингер также заявил, что статья постарается представить в ином свете старые обвинения, которые уже были признаны фальшивыми. По утверждению режиссера, авторы статьи используют цитаты неких источников, «утверждающих, что они в курсе его интимной жизни». Слова Сингера относились к изданию Esquire, которое, к слову, так и не опубликовало ни одной статьи о режиссере.

Режиссера уже трижды ранее обвиняли в изнасиловании, однако заявления даже не доходили до судебного разбирательства. Первое обвинение против Сингера было выдвинуто еще в 2014 году неким Майклом Иганом, который утверждал, что в конце 90-х режиссер совершил над ним акт насилия. Любопытно, что Игану пришлось представлять себя самого, так как адвокат истца вышел из дела из-за ухудшения отношений со своим клиентом. В конечном итоге обвинитель сам отозвал заявление, и дело был закрыто. В 2015 году появилось анонимное заявление от гражданина Великобритании, но суд даже не стал его рассматривать.

Осенью 2017 года некий Сезар Санчес-Гусман выступил с обвинением Сингера в факте изнасилования в 2003-м, когда истцу было 17 лет. Представители режиссера категорически отвергли вину клиента и заявили о несостоятельности дела. Они также обратили внимание на то, что адвокатом Санчеса-Гусмана является Джефф Херман, который представлял Игана в 2014-м и сам же затем отказался от ведения дела. Более того, выяснилось, что сам Херман, который специализируется на подобных делах и представляет двух актрис в деле Харви Вайнштейна, сам был обвинен в изнасиловании в 1998 году.

Тем не менее, не дожидаясь прояснения ситуации, Школа кинематографических искусств при Университете Южной Калифорнии убрала до завершения судебного разбирательства имя режиссера из списка выпускников и запретила его использования на курсе углубленного изучения кинематографии и медиа.

Брайан Сингер стал знаменитым в 1995 году после выхода на экраны фильма «Подозрительные лица», который получил две премии «Оскар» за лучший сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (Кевин Спейси). Он также является создателем кинофраншизы про Людей Икс, в рамках которой снял четыре фильма. Сингер оставил большой след на телевидении, спродюсировав один из главных хитов второй половины «нулевых» — сериал «Доктор Хаус».