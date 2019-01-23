России перекрыли воздух: Агаларову не дали выступать в США

Российский певец и бизнесмен Эмин Агаларов предупредил своих поклонников о том, что не сможет отправиться в тур по США и Канаде, вопреки своему желанию. Об этом он сообщил в своем твиттере.

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«Друзья, мне очень жаль сообщать вам об этом сейчас, но меня оставили без выбора. В связи с неподконтрольными мне обстоятельствами, я вынужден отложить свой тур по США и Канаде. В общем-то, меня поставили в такое положение против моей воли, — сказал Агаларов в опубликованном видеоролике.

Певец также рассказал о том, что турне было запланировано за год, принес извинения всем, кто планировал посетить эти концерты, а также пообещал раскрыть больше информации в ближайшие сроки. О причинах отмены концертов Агаларов не сообщил.

Поводом для гастролей артиста стал выход его нового сингла «Got Me Good», а также сатирического видео к нему, посвященного расследованию по «российскому делу».

По словам его представителя в рамках расследования по делу о предположительном вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года Скотта Балбера, решение об отмене тура по четырем американским городам было принято из-за того, что в конце прошлой недели адвокатам не удалось прийти к соглашению по условиям дачи Агаларовым показаний.

«Это единственный остававшийся у нас выбор. Я старался связаться с офисом специального прокурора, а также с различными комитетами конгресса, однако вопреки нашим лучшим попыткам, нам не удалось достичь соглашения», — сказал Балбер.

Переговоры, касающиеся встречи представителей прокуратуры США с Агаларовым, сошли на нет летом 2018 года из-за того, что стороны не смогли договориться о месте ее проведения, однако были возобновлены после того, как стало известно о грядущих гастролях бизнесмена.

Балбер подчеркнул, что в случае дачи показаний его клиент хотел бы добровольно явиться для этого к представителям американского правосудия, не дожидаясь повестки в суд.

«Ему нечего скрывать. Он хочет рассказать свою версию», — сказал он.

Будучи гражданином России, Агаларов не попадает под действие юрисдикции США. В случае вызова в суд, ему может грозить расследование, если его показания не устроят суд. Балбер не уточнил, кто именно хочет вызвать певца в суд повесткой — специальный прокурор по громкому делу или представители конгресса.

Американская сторона рассчитывает на то, что встреча с Агаларовым сможет пролить свет на то, что произошло во время встречи в небоскребе «Трамп Тауэр» в июне 2016 года, на которой присутствовал на тот момент действующий глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, сын Трампа Дональд, его зять Джаред Кушнер, а также российский адвокат Наталья Весельницкая.

По версии следствия, отец Эмина, Араз Агаларов, участвовал в организации встречи, помогая через своего знакомого – американского продюсера Роба Голдстейна. Сам Эмин говорил, что не знает, кто просил об организации этой встречи, однако охарактеризовал ее как «бессмысленную». Однако бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн рассказал о том, что в ходе встречи стороны якобы договорились о передаче Трампу компромата на его конкурента на выборах главы государства — экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Коэн также заявил, что сам Трамп одобрил проведение этой встречи.

Эмин Агаларов познакомился с Трампом в 2013 году, когда велись переговоры о проведении конкурса «Мисс Вселенная» в Москве.

Сам артист заявляет, что ему нечего скрывать. По словам певца, он готов смириться, если его посадят в камеру, где он «много лет будет давать показания», передает РИА «Новости». Агаларов пообещал возместить поклонникам в США деньги за билеты, если концертный тур не удастся перенести на другое время.

Трамп неоднократно называл попытки увязать свои встречи с Агаларовыми ошибкой, а само расследование — продолжающейся «охотой на ведьм», которой американский истеблишмент пытается отвлечь внимание от других проблем.