«Она одержима»: жена Аршавина о черной магии и Барановской

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина ранее заявляла, что его первая гражданская жена телеведущая Юлия Барановская буквально одержима спортсменом. Недавно стало известно, что отношения супругов испортились и они не живут вместе уже долгое время.

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Аршавин на прошлой неделе, после большого перерыва в общении встретился со своими сыновьями, которые были рождены в гражданском браке с Барановской.

«Мои клоны! Люблю вас!» — написал он в своем инстаграме.

Как сообщает «СтарХит», после этого один из подписчиков микроблога Алисы предположил, что Юлия приворожила футболиста. Казьмина ответила на это комментарием, в котором согласилась, что такое вполне возможно. По ее мнению, Барановская одержима бывшим мужем, часто говорит о нем, несмотря на то, что они расстались шесть лет назад.

Напомним, Юлия и Андрей жили в гражданском браке девять лет. У них есть трое общих детей. Футболист к своему отцовскому долгу относится, по мнению бывшей жены, безответственно.

«Вы считаете, что можно называть «папой» человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений! Отец — это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого», — писала Барановская в своем микроблоге.

Те же обвинения выдвигает и вторая супруга экс-футболиста. В одном из последних интервью Алиса рассказала, что причиной развода стал разгульный образ жизни спортсмена и его постоянные измены. Женщина обвинила Аршавина в легкомыслии, заявив, что он совсем не интересуется жизнью своей дочери Есении после их расставания. По ее словам, Андрей ушел из семьи после того, как в его жизни появилась новая возлюбленная — сотрудница одной из авиакомпаний 21-летняя Карина.

Закончивший футбольную карьеру в 2018 году спортсмен вернулся в Санкт-Петербург из Казахстана, где играл за «Кайрат». После своего возвращения он отправился в стриптиз-клуб, а после устроил своей спутнице прогулку на лошади, которую впоследствии не оплатил.

«Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок — это секс. А менять спутниц — обычное дело. Наверное, там уже новая романтика — коньки, отели, прогулки», — рассказала Алиса в интервью «СтарХиту».

По словам бывшей супруги, она знала, что Андрей изменяет ей. Рождение дочери ничего не изменило в поведении мужчины. Алиса рассказала, что пока она жила с дочерью в Испании, у спортсмена были отношения с моделью Екатериной Ямщиковой, которой он делал очень дорогие подарки.

Казьмина убеждена, что сделала все для того, чтобы сохранить брак, однако это не помогло и супруги подали на развод.

Напомним, что со своей гражданской женой Юлией Барановской футболист также расстался со скандалом. Аршавин оставил женщину с тремя детьми, в воспитании которых не принимает участия. Когда он ушел от Юлии, та была беременна третьим ребенком.

Ранее Барановская опубликовала автобиографию, в которой поделилась о том, как ей жилось со знаменитым спортсменом.

«Жизнь была вовсе не сладкой, имели место и измены, и побои, и даже изнасилование», — написала Юлия.

Футболист якобы хотел сохранить свои отношения с Барановской, однако неоднократно ее избивал и открыто изменял. По словам женщины, футболист также часто приходил домой в нетрезвом состоянии. Барановская упомянула историю с изнасилованием, о котором она не заявила в правоохранительные органы, поскольку не хотела ставить крест на его футбольной карьере.

«Я тогда его пожалела, если бы я вызвала полицию, то это поставило бы крест на его футбольной карьере на всю оставшуюся жизнь. А вот почему я его пожалела после такого, я не знаю», — рассказала она.