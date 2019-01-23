При России не приезжала: почему Ротару бросила Крым

Народная артистка СССР София Ротару, встретив Новый год в Казахстане, отправилась отдыхать в Крым, где уже на протяжении десяти лет владеет отелем, однако по каким-то причинам не стала посещать свое заведение, пишет «Собеседник».

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Журналисты решили проверить, проводила ли Ротару время в гостинице спустя неделю после новогодних праздников. Так как само здание оказалось закрыто — на воротах висел большой висячий замок — им пришлось трижды обогнуть отель, после чего к ним подошел охранник. На вопрос о том, здесь ли находится артистка, он ответил отрицательно.

«Да нет, уже много лет тут не была. В последний раз, наверное, когда Крым еще был украинским. При России ни разу не приезжала», — сказал охранник.

Он назвал неправдой слухи о том, что звезда проводила здесь свои праздники, и рассказал о том, что отель пустует, так как не каждый может позволить себе в нем остановиться из-за уровня цен. Охранник отеля также рассказал о том, какие звезды посещают его в остальное время.

«Киркорова я у нас не видел. Но вот Лепс недавно был, а еще Арарат Кещян — актер из сериала «Универ» — отдыхал тут осенью», — отметил он.

Ротару сначала открыла в здании гостиницы свою собственную студию, после чего, в 2009 году, сообщила об открытии отеля.

«Проект дался большими моральными и материальными затратами. Разве что гостеприимству учиться не пришлось. С тех пор как задумала открыть отель, стала обращать внимание на различные мелочи в ресторанах и гостиницах. На гастролях обязательно заглядываю в популярные места города, чтобы подсмотреть там идеи для интерьера», — рассказывала Ротару.

Несмотря на рассказы певицы, уровень обслуживания и услуги, предоставляемые отелем Ротару, все же вызывают недовольство у некоторых посетителей, которые считают, что стоимость проживания в отеле не соответствует качеству.

«Это максимум 3 звезды. Тапочки, халат — абсолютный стандарт, персонал с кривым лицом и скудные завтраки. Совок так и остался совком. Ротару за 28 тысяч рублей в вашем номере не поет», — пожаловалась одна из гостей.

Издание также сообщило со ссылкой на различные источники о том, что звезда получает благодаря своему гостиничному бизнесу около 5 млн рублей ежегодно.

В конце 2018 года Ротару отказалась от выступления на вручении музыкальной премии «Песня года» в СК «Олимпийский». Организаторы мероприятия рассказали, что представители певицы объяснили такое решение введением на Украине военного положения и нежеланием певицы провоцировать наиболее радикально настроенных сограждан.

Артистка также приняла решение об отмене всех запланированных концертов в России

«Да, это действительно так. К сожалению, София Михайловна была вынуждена принять такое решение, отменить свои выступления в России», — сообщил концертный директор Ротару Сергей Лавров изданию «Комсомольская правда».

Примечательно, что в украинской прессе звучит немного другая версия отказа Ротару от выступлений в России. По словам того же Лаврова, артистка стала чаще отказываться от выступлений в России, так как ей не нравится летать с пересадками.

«В Казахстан ей проще слетать, потому что есть прямой рейс. А в Россию чтобы прилететь, надо сначала приземлиться в Минске, потом уже отправиться в Москву. Ей тяжело», — пояснил директор в интервью «Комсомольской правде в Украине».

Сообщения об отмене концертов появились на фоне новостей о госпитализации 71-летней Ротару во время одного из выступлений на корпоративе в августе. Директор певицы объяснил произошедшее повышением давления из-за жары. Сама артистка поблагодарила поклонников за поддержку в своем инстаграме. По словам некоторых из сотрудников клиники, когда певица пришла в себя, она не понимала, где находится, и не узнавала людей.